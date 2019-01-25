【流感肆虐】美國人「咳到甩肺」都唔請假　同事出奇招勸返歸

踏入流感高峰期，除了學校爆發嚴重，職場亦是「災區」之一。香港人經歷沙士（SARS）病毒爆發一役，人們防疫意識相對不少國家為高，習慣戴上口罩以免傳染其他人。 在美國或歐洲，在公眾場合戴口罩並不常見。當見到同事患病卻堅持上班，不斷咳嗽或打噴嚏，有人會如24歲的凱蒂（Katie Vyvijal）一樣，立即下「逐客令」，勸同事回家。她的做法反映美國職場一個現象，就是「羞辱」病人（Sick-shaming）。

打噴嚏就「羞辱」逼走？

《華爾街日報》記者卡特（Chip Cutter）周四（24日）撰文寫道，24歲的凱蒂（Katie Vyvijal）是在美國芝加哥工作的公關助理，她記起沒多久之前旁邊一位同事連續打了3次噴嚏。她立即神經緊張高呼他的名字，問道：「你是敏感？」

她「證實」同事是染病之後，找來一盒維他命C補充劑交給對方，要他回家休息。凱蒂表示自己不是對細菌有恐懼症，但自豪地自認是一個所謂的「病人羞辱者」（Sick-shamer）。

凱蒂表示，在一個封閉的辦公環境，如果一個人病倒，「我們所有人都會染病。」其實她口中所指的「羞辱」，並沒有惡意，更多只是提點。事實上被她「請走」的28歲同事斯蒂芬（Stephen Schofield），跟她是朋友關係，因此斯蒂芬其實沒有感到受辱，反而認為是一份關心。但他不打算半途下班，「我可能只是着涼，未至於會傳染別人。」

香港曾經歷2003年沙示病毒爆發，全市一度陷入恐慌狀態，民眾對出門須戴口罩已習以為常。但美國人少戴口罩，面對染病同事，便要想辦法勸對方放假。（Getty Images）

患病不願請假普遍

跟斯蒂芬一樣，不少美國人即使有帶薪病假，但染病後仍然堅持勉強上班。有學者稱呼這種行為作「假性上班」（Presenteeism）。他們出發點不一，可能是真心熱愛工作，又或者是工作量太多、擔心被誤會懶惰，甚至害怕被取代。

加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）教授约翰（Gary John）指出，人們不喜歡同事帶病上班，但往往當染病的是自己，又不察覺其實自己都有「假性上班」的傾向，即是所謂的「有口話人，冇口話自己」。

有美國人一旦發現同事染上風寒感冒，會為對方送上藥物。面對部分堅持上班的染病同事，有人更會以強硬手法令對方感到「知難而退」。（Getty Images）

奇招盡出控制「疫情」

文章指出有美國人為了「逼」同事請病假，簡直無所不用其極。手法包括送上藥物、在公司噴灑大量消毒劑、安排他或她坐到隔離的工作間內、要求相關同事不要觸碰門把等。有人甚至在Twitter問，向一個不斷咳嗽的同事大叫「回家」是否合適。

從事廣告業的特蕾西（Tracy Cruver）提到，在她勸籲一名咳到「甩肺」同事請病假不果之後，她翌日「犧牲」自己提早上班，帶備濕紙巾及清潔劑，發力清潔對方的工作桌及電腦，「令我意外的是，他的鍵盤竟然仍能操作，我明明噴灑了所有東西」。

同事對「疑似有人生病」的情況相當敏感，不知誰咳了兩聲便成為眾人「公敵」。有些人不僅要強忍不適，還要承受他人異樣目光，感覺相當無奈。他們不是出於面子「死頂」，而是「手停口停」，因為不是所有公司會提供帶薪病假。2018年數據顯示，有三分之一在私人公司就業的美國人沒有這項福利，美國聯邦法律也沒有相關立法。他們即使遭人白眼，甚至被同事施壓要求離開，都只能「賴死唔走」。

（綜合報道）