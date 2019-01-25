【很想要吧】英國劍橋大學研究：「纖瘦」基因令人食極唔肥

有人飲水都肥，有人卻「食極唔肥」，為何會這樣？科學家一直尋找原因，希望解釋何解總有些人得天獨厚，永遠不需要減肥。 科學期刊《公共科學圖書館遺傳學》（PLOS Genetics）刊出英國劍橋大學（University of Cambridge）的研究報告指，部分人之所以能夠保持苗條的體型，或者與飲食習慣和生活方式關係不大，更有可能的是他們幸運地遺傳了「纖瘦」基因。

研究人員在英國收集了1600人的基因樣本。他們全部身型纖瘦，身高體重指數（BMI）為18以下，按指數標準而言屬過輕，但健康狀況良好，並沒有任何飲食失調的症狀。其中有四成人更明言很喜歡吃東西，而且怎樣吃也不會肥。

科學家把他們與2,000名超重和10,400名體重正常人士的基因樣本對比，發現纖瘦的人不但擁有較少與超重有關的基因，甚至擁有「纖瘦」基因。在其中近三分二人中，科學家認為這些基因會減低他們對食物的興趣，另外「纖瘦」基因也有可能加速新陳代謝，讓人能夠更快燃燒脂肪。

來自惠康-英國醫學研究委員會新陳代謝科學研究所（Wellcome-MRC Institute of Metabolic Science）的研究員法魯基（Sadaf Farooqi）教授指，這是首次有研究反映基因有可能導致人「食極唔肥」，而非他們有更高的「道德操守」。科學家指，下一步要在遺傳區域中找出相關的確實基因，希望有助一般人更有效減肥。

（英國廣播公司／每日郵報）