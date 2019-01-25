【AI電競KO人類】AlphaStar玩《星海爭霸》　10比1輕取職業高手

「不怕神一般的對手，只怕豬一樣的隊友」不少人打機或在比賽時都會有這種感歎。不過恐怕這句話日後都要改寫，因為電競出現了一個幾乎「神一般」的對手—AlphaStar。 AlphaStar這個名字似乎「熟口熟面」，因為「他」是圍棋界王者、人工智能（AI）AlphaGo的同門師弟，亦是人工智能研究公司DeepMind設計的新程式，專攻即時戰略遊戲《星海爭霸2》（StarCraft II）。 公司周五（25日）公布AlphaStar挑戰2名世界級職業電競選手的比賽過程，結果「他」在11局中完勝10局，僅有1局在「讓半臂」的情況下落敗。

《星際爭霸2》在2010年推出，玩家可操作人類、蟲族或神族對戰。這個遊戲易學難精，要求玩家有卓越的操控技巧，是受歡迎的專業電子電競遊戲之一。谷歌（Google）旗下人工智能公司DeepMind在AlphaGo「收山」後，與《星際爭霸2》的遊戲商暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）合作，致力研發AlphaStar。

兩家公司周五（25日）舉行超過2小時的聯合直播，公布AlphaStar與兩名人類職業玩家的比賽結果，他們分別是世界排名第44的「TLO」，以及第13位的「MaNa」。

AI電競KO人類：AlphaStar分別與職業高手「TLO」及「MaNa」比賽。（Youtube 截圖）

擁非一般能力擊敗人類

AlphaStar在全部比賽中均以神族應戰，「他」在2018年12月的首場比賽中，先以5比0大勝「TLO」，再在上周以同樣比數力壓「MaNa」。直播最後更上演一場現場比賽，「MaNa」最終成功復仇，戰勝剛「上手」、還未完善的新版本AlphaStar。

你可能會問，AlphaStar「咁神」是否有作弊？事實上，為顧及比賽公平，AlphaStar在遊戲中的視野同樣受到迷霧限制，手速及點擊數更被限制在頂級玩家以下。

引用杜汶澤在電影《頭文字D》的對白：「神以前都係人，不過佢做到人做唔到嘅嘢。」AlphaStar在不斷學習後，擁有非一般的策略能力及操作。「他」能精確控制不同部隊及比賽節奏，甚至可以「一心多用」，在地圖上多個地點同時開戰，這些都是人類難以做到的事。

「TLO」賽後在Twitter形容AlphaStar與人類完全不同，是前所未有難以對抗的對手。

（綜合報道）