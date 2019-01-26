吃避孕藥要「7天停藥期」？　被指欠科學根據　卻與宗教有關

口服避孕藥的歷史已有近60年。1960年5月，美國食品藥物管理局正式批准使用「複合口服避孕藥」，迅速成為流行的避孕方式之一。不過多年來公眾對避孕藥的認識，卻不一定全面。 英國政府旗下委員會近日發表新版健康指引，直接挑戰避孕藥傳統要求有「7天停藥期」的做法，認為停藥7天並不必要，沒帶來健康好處之餘，反而提高意外懷孕風險。為何避孕藥有7天停藥期？原來不是什麼科學根據，反而與宗教有關。

英國《電訊報》周日（20日）報道，英國國民保健制度（NHS）旗下的性與繁殖健康委員會（FSRH）發布新版健康指引，顛覆民眾對傳統避孕藥要「7天停藥期」的觀念。

什麼是7天停藥期？

「複合口服避孕藥」通常分有21粒及28粒裝兩款出售。婦女購買21粒裝的產品後，一個月內每天服食，吃光21粒後，便有約7天的停藥期；若是購買28粒裝的避孕藥產品，婦女同樣每天服食，但當中7粒實際上是不含荷爾蒙激素的安慰劑藥丸，故此等同中途有7天停藥。

口服避孕藥：英國指引認為避孕藥的「7天停藥期」並不必要。

英國指引：停藥無必要無好處

英國新指引便挑戰這個「傳統」，其主張婦女無須每月有停藥期，可以每天服藥。設計指引的科學家認為，這個7天的「間隔期」沒有顯示帶來健康好處，反而會提高意外懷孕的風險。

英國英吉利亞斯金大學（Anglia Ruskin University）學者沃克（Susan Walker）周三（23日）撰文指，7天停藥會增加懷孕風險。她解釋，因為避孕藥的原理是透過藥內的人造荷爾蒙，抑制排卵避免懷孕，若然中途忘記吃藥一天或半天，影響並不大，但是若停藥7天，則會使這種荷爾蒙的水平下降。若是停藥9天，人體便會恢復排卵。

沃克稱，不少婦女在停藥7天後，會忘記按時開始下一個服藥周期，結果延長了停藥時間，變相提升意外懷孕的風險。

口服避孕藥：學者指避孕藥的傳統「7天停藥期」並非源於科學根據，而是與宗教有關。

為何會有7天停藥期？

更令人好奇的是，既然7天停藥期不必要，為何會出現？研究避孕科學的英國倫敦大學學者吉勒博德（John Guillebaud）便指，背後與宗教有關。

其中一位幫助發明避孕藥的科學家、生於1890年的羅克（John Rock）是一位虔誠的天主教徒，但矛盾的是，天主教會的立場向來是反對人工節育方法，直至現時還是一樣。吉勒博德指，羅克當年是希望以「7天停藥期」作為理由，說服教宗不反對避孕藥這種新發明，同時也希望藉此讓天主教徒更加接受使用避孕藥。這些原因之中，並沒有與科學相關的理由。

但羅克沒有成功，當時的天主教宗照樣反對避孕藥，最終羅克更乾脆與教會疏離。不過，「7天停藥期」的傳統繼續保留，沿用至今。

英國巴特性健康中心（Barts Sexual Health Centre）學者麥格雷戈（Anne MacGregor）2018年6月在《英國醫學雜誌》（BMJ）刊登論文，直指避孕藥的7天停藥期應該「走入歷史」。她周日（20日）指，女性不停藥的好處，還包括可以減少因為荷爾蒙激素水平下降而帶來的頭痛。

但她也表示，要改變存在多年的停藥文化不容易，例如很多避孕藥產品都只有21天的藥物，且大眾也習慣如此服用避孕藥，要說服公眾並不簡單。

（電訊報 / The Conversation）