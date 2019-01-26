「超級血狼月」遇上「白色閃光」　隕石撞月球擦出奇景

「超級血狼月」（Super Blood Wolf Moon）周日（20日）於歐美地區「上演」，民眾都把握機會見證這個集合「超級月亮」、「血月」及「狼月」的罕見天文現象。有天體物理學家發現在月全食期間，一顆來自彗星的隕石撞向月球表面，發出一道白色閃光。這個稍縱即逝的場面，正好由鏡頭捕捉下來。

超級血狼月：天體物理學家發現在月全食期間，一顆來自彗星的隕石撞向月球表面，發出一道白色閃光。（美聯社）

西班牙韋爾瓦大學（University of Huelva）天體物理學家馬迭多（Jose Maria Madiedo）周三（23日）表示，當地時間周日深夜至周一（21日）清晨出現「超級血狼月」期間，發現有隕石撞向月球表面，發出閃光。用望遠鏡就能看到相撞產生的亮光。

雖然同類會造成隕石坑的撞擊很常見，但這是首次在月食期間發生。據馬迭多指，隕石重10公斤，闊30厘米，以秒速17公里的速度撞向月球表面。

洛杉磯格里菲斯天文台（Griffith Observatory）在直播月食期間亦捕捉到今次的撞擊。天文觀測者庫克（Anthony Cook）指，閃光出現後，有部分人看到有第二道閃光橫過，但由於閃光出現在月球較光亮的部分，或者因對比度不足而無法在影片中看到。

專家通常會在新月前後五日監測月球上的隕石撞擊，因為此時月球亮度低，較容易觀測到閃光。馬迭多今次更把握歷程約3小時的月食，額外設置望遠鏡進行觀測。他表示，透過監測月球亦可以推算出地球遭到撞擊的機率。

歐美多地上演「超級血狼月」：美洲、歐洲、非洲及俄羅斯部份民眾，抬頭便會看到一個又大又亮，甚至呈紅色的明月。圖為民眾在挪威斯瓦爾巴群島（Svalbard）朗伊爾城（Longyearbyen）拍攝到的「血月」。（路透社）

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何謂「超級血狼月」？

每當月球經過地球陰影時，便會形成月食（lunar eclipse）。太陽光在經過地球大氣層時將藍色等顏色散射掉，剩下的紅光則被折射到月球表面，所以月全食時的月亮看起來是似血的暗紅色，又稱「血月」（blood moon）。

「超級月亮」指月亮正好行經離地球最近的軌道區段，且正好是滿月，月亮看起來會比平時大約14%；「狼月」則是美國原住民對全年第一個滿月的稱呼，據說此時狼群最飢餓，會不停在野外嚎叫。

（美聯社）