英50歲婦喪夫赴意大利散心　慘遭5酒店員工下藥輪姦

英國一名50歲女子2016年喪夫後，與26歲女兒一起到意大利旅遊散心，豈料發生慘事，婦人被酒店侍應下藥迷暈。5名歹徒將她拖到房中輪姦並拍下影片。 案件在那不勒斯托（Naples）附近的雷安農齊亞塔（Torre Annunziata）的法庭開審，受害者女兒上周四（1月24日）在庭上作供，指出母親喝下「加料」的飲品。 庭上公開的案情指出，這班人面獸心的員工因在一個名為「壞習慣」的WhatsApp群組中分享影片被捕。

這宗案件可謂所有「自由行」旅客的噩夢。事發在2016年10月，她們到那不勒斯以南的海邊小鎮Meta di Sorrento旅遊，並入住名為Mar Hotel Alimuri的酒店。兩人在酒店進餐時共喝一瓶酒，喝完後開始感到不適。女兒獨自到廁所嘔吐，惟出來後發現不見媽媽。

受害人女兒在庭上作供，稱媽媽在旅程尾聲魂不守舍，來到機場才哭着說出可怕的遭遇。

婦人的女兒說，當時兩人在酒店餐廳跟一些遊客坐在一起，大家同喝一瓶酒。期間其中一名酒保送她和媽媽一些酒。他們其中一人邀請兩人飯後到酒吧喝酒。

她說：「我記得自己喝了一杯，幾乎是即時覺得不舒服。我到洗手間嘔吐，在裏面待了一陣，回來發現媽媽失去蹤影。」

檢察官指出，受害者被5名男子帶到酒店游泳池旁的一房間內。他們多次強姦她，之後婦人跌跌撞撞地回到自己的房間。

婦人因出事後過於震驚，沒在意大利報警，而是回到英國才報案。警方將她的DNA樣本及藥物化驗結果寄回意大利。測試結果證實，受害人體內γ－羥丁酸（GHB，俗稱「迷姦水」）水平偏高。

被告的辯方律師指出，婦人在喪夫後有服用鎮靜劑。受害人女兒否認其事。5名被告否認控罪。

（太陽報／鏡報）