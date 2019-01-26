日本流感病人破200萬接近大流行　醫生籲留意兒童高燒有異常行為

日本厚生勞動省上周五（1月25日）表示，估計該國流感患者數已達約213萬人，每一所醫療機構平均流感患者數高達53.91人，接近上一季大流行水準。有意赴日旅遊者，請記得勤洗手，並戴上口罩。

日本《朝日新聞》報道，日本2019年流感來勢洶洶。厚生勞動省表示，根據全日本5000處定點醫療機構報告，上周一至周日（1月14日到20日）的一周內，平均每一所醫療機構的流感患者數高達53.91萬人，已接近上一季流感大流行的水平。

厚生勞動省表示，估計全日本流感患者數已達約213萬人，比前一周增加約49.5萬人；從患者年齡別來看，「中招」最多者是5至9歲兒童，約35.4萬人。

從地域別來看，每個醫療機構流感患者最多的是愛知縣，其次依序是埼玉縣、靜岡縣、茨城縣、福岡縣、高知縣、福井縣及千葉縣等。

國內因應流感曾採取全校停課或部分年級與班級停課措施的托兒所、幼稚園、小學、國中及高中，合計6274間，是前一周583間的近11倍。

日本放送協會（NHK）報道，厚生勞動省呼籲，民眾為預防流感，應勤洗手並戴上口罩。

東京足立區兒科醫院院長和田紀之指出，兒童因感冒而發高燒，會因為無法辨別現實與夢境而陷入恐慌。（電視新聞影片截圖）

流感導致行為異常 多見於兒童

日本上周二（22日）發生宗可能是病人精神不振或暈眩而出事的慘劇。一名女子上班時不慎跌落地鐵路軌被電車撞死。經驗證實死者帶有感病毒。雖然不知她自月台墮下是否跟與患流感有關，還是讓不少日本網友產生聯想。

除了成年人可能會受病情或藥物影響，有日本民眾在網上發布，指子女服用流感藥後有異常行為，例如穿着衣服直接走進浴缸內。福岡市有一名7歲兒童患者一天凌晨時突然自夢中驚醒，坐在床上瞪大眼不斷大叫。男童的母親說，他好像在用力把什麼東西從腹部擠出來一般。眾多異常行為中，最多出現的快速奔跑，也有人想跳出窗外，或是到處亂走的情況。

患流感後死於意外的個案則較少見。服用治療流感藥物後從墮樓死亡人數，到上一季為止的9年間共有9人。厚生勞動省建議，發燒2天內的患者，盡量不要讓其獨處。家人應確定關好門窗，如果是住在單棟房屋，盡量安排患者在地面樓層休息。

厚生勞動省表示，上一季流感患者被確認出現異常行為的共有95件。該部門指出，出現異常行為的大部分都是10歲左右的兒童。醫學上稱這種症狀為發燒性妄想症。東京足立區兒科醫院院長和田紀之指出，流感徵狀通常始於發燒，第一及第二天情況最嚴重，精神異常狀況通常在此時出現。他說孩子在發高燒時，會因為無法辨別現實與夢境而陷入恐慌。

（綜合報道）