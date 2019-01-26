菲律賓公投大比數通過成立「摩洛國」　踏出和平第一步

菲律賓南部穆斯林自治區周一（21日）舉行首階段公投，決定是否成立「棉蘭老島邦薩摩洛國自治區」（Bangsamoro ARMM，簡稱摩洛國），以取代現行自治區，讓穆斯林享有更多行政立法權力。 選舉委員會周五（25日）表示，高達八成半選民支持成立「摩洛國」，未來將有三年時間過渡，包括選舉立法機關和首長。

選舉委員會宣布公投通過成立「摩洛國」，當中有150萬人投票支持。邦薩摩洛國過渡委員會（Bangsamoro Transition Commission）委員Susana Anayatin形容，通過自治法標誌新政府的開始和另一次通往和平的旅程。

菲南自治區多年來動盪不斷。2012年時任總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）與「摩洛伊斯蘭解族陣線」（MILF）簽訂歷史性的和平協議，後者同意交出武器，達成停火。MILF領袖將成為80人過渡小組的骨幹成員，在2022年大選前管理當地。

通過成立「摩洛國」後，中央政府會負責管理當區的國防、安全、外交和貨幣政策。而自治政府則可以有更大自主權投放更多資金於基建、學校、醫療和社會福利上。

當局會在2月6日舉行下一個階段的公投，鄰近自治區的北拉瑙省（Lanao del Norte）和北哥打巴托省（North Cotabato）部分城鎮的選民將決定是否加入新的「摩洛國」。

（路透社／美聯社）