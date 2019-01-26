【澳國「慶」熻熻】澳洲國慶不值得高興？侵略日還是紀念日？

澳洲天氣酷熱，多個城市持續高溫，氣溫飆升至攝氏42至47度不等，當地人民可謂「㷫熻熻」，不過他們如此「㷫」，原來還有另一個原因。 周六（1月26日）是澳洲開國日（Australia Day），外界長久視之為澳洲國慶日。但對於原住民等人而言這天卻是「被殖民日」，「紀念」的只是英國白人侵略這片土地的血腥開國史，以及原住民被欺壓的慘痛經歷。

澳洲開國日：1月26日是澳洲開國日，有民眾當日手持澳洲大陸原住民旗幟示威。原住民的旗幟由紅、黑色加上黃太陽，是澳洲法定的旗幟之一。（路透社）

有些國家會在國慶日閱兵、有些地方會放煙花大肆慶祝，但並非所有地方的人民都認為國慶值得慶祝。澳洲這班民眾就是其中之一。

澳洲周六（26日）開國日舉國放假一天，成千上萬民眾聚集各大城市。他們並不是外出購物或娛樂，而是上街遊行要求廢除這個「國慶日」。示威者認為，這日象徵白人殖民將這片原住民樂土，毫無慶祝意義；亦有人要求要另覓國慶日。

澳洲開國日：不少人認為澳洲「國慶日」象徵白人殖民侵略原住民的血腥開國史，毫無慶祝意義。圖為當地原住民。（路透社）

白人鵲巢鳩佔 原住民最黑暗的一天

這一切一切，要由十八世紀英國白人踏足澳洲那天說起。

英國庫克船長（Captain James Cook）1770年佔據澳洲東岸，並宣稱此為英國國土，當時整個澳洲約有一百萬原住民居住，以狩獵和採集為生。為解決囚犯過多、當地荒蕪的問題，英國自此將囚犯刑事流放至澳洲。

1788年1月26日，第一艦隊11艘船帶著1500人（當中部分是罪犯）到達悉尼海港（Sydney Harbour）定居，建立英國在當地首個殖民地。「澳洲日」就是以此為紀念，惟不少原住民認為，這亦代表白人正式入侵原住民5萬年來的土地，並開啟之後200多年來他們遭到「非人道待遇」。

澳洲開國日：維多利亞哲學研究中心的館藏，記載庫克十八世紀到達澳洲的情況。（Getty Images）

侵略與逼害 原住民的​惡夢

英國白人在澳洲建立殖民地，並採用英國議會制成立自治政府；士兵、軍官及釋囚則將獲政府分配的土地發展成農場，便宜土地及大量工作機會吸引大量英國人移民定居。

看似民主的背後，同一片土地上的托雷斯海峽（Torres Strait）島民及原住民卻慘被欺壓。白人為他們帶來的，除了傳染病及病菌，還有侵略和殺戮：他們原有的傳統生活方式與習俗被大幅度摧毀，白人肆意侵佔他們的土地，更將他們大肆殺害。

原住民與白人的人口此消彼長，前者的待遇亦一直未有改善。到1900年決定還島之時，由大英帝國國會通過的《1900年澳洲聯邦憲法法令》，卻將原住民視若無睹。

原住民在60年間經歷通婚及與白人生活，血脈與文化漸漸被「溝淡」，有人稱他們為失根的一代。澳洲人直到1967年才舉行公投，確認原住民為澳洲人的一部份，人口普查會把他們納入在內。

澳洲開國日：托雷斯海峽島民及原住民原有的傳統生活方式與習俗，因白人的入侵漸漸摧毀。（Getty Images）

侵略日？紀念日？還是另尋一日？

澳洲開國同時象徵殖民開端，白人與原住民在發展及平權之間長年衝突。對於原住民及托利斯海峽島民來說，1月26日不單是侵略日，亦是他們的幸存日，代表他們的血脈及文化仍流存下來。

澳洲政府1995年將代表澳洲大陸原住民的旗幟，跟托利斯海峽島島旗，等同官方旗幟，與國旗三旗等量齊觀。1998年5月26日，當地政府首次就白人逼害原住民歷史道歉。

澳洲開國日：左至右順序為澳洲原住民旗幟、澳洲國旗及托利斯海峽島旗。（Getty Images）

隨住民眾對原住民歷史愈趨重視，原住民領袖和部分政黨一直致力要求取消「澳洲日」，認為白人應正視歷史，就剝削原住民作深切反省；惟有反對者外界不能只責備白人傷害原住民，他們認為白人奠定現代澳洲基礎，對當地發展非常重要，所以有必要紀念「澳洲日」。

近年當地民眾要求「澳洲日」另覓日子的呼聲愈來愈高，希望「澳洲日」不是僅僅是為一個種族服務，而是一個值得全國歡騰、包容又不分種族的紀念日。不過，在政府及社會等多方面反對下，要達成共識，或為原住民爭取權利，仍有漫漫長路。

（綜合報道）