日本外勞人數近150萬創新高　中國人最多　學者籲加強日語教育

日本厚生勞動省周五（25日）公布，截至2018年10月日本外藉勞工達146萬，是自2007年有紀錄以來最高。當中以中國人最多，東南亞地區國藉勞工亦快速上升。

日本因老齡少子化影響勞動力長期不足，日本政府12月才通過新入國管理法修正案，最快在2019年生效擴大輸入更多外勞。（路透社）

根據厚勞省數字，146萬人中以取得「永住權」或與日本人結婚的外藉人士最多，佔49.5萬人。其次是以留學生資格留日，取得「資格外活動」許可兼職的34.3萬人；取得「外國人技能實習」資格的則有30.8萬人。

國藉方面，以中國38.9萬人佔最多，其次是越南的31.6萬及菲律賓的16.4萬人。其中東南亞國藉勞工增長速度最快，如越南人較去年同期增加31.9%，人數大量增加。

受老齡少子化影響，日本陷入長期勞動力不足。日本在12月通過名為「外國人才擴大法案」的入國管理法修正案，有意擴大輸入外勞，修正案最快2019年生效，相信外藉勞工數字未來將持續上升。

外國人日語教育 需政府規劃制度

外國人數量增加雖能解決就業不足問題，但有團體呼籲政府應盡快制定措施，讓外國人融入社會，其中最重要是日語教育。

武藏野大學准教授神吉宇一指出，現時有關工作的日語教育大都是由非牟利機構提供；政府未有做好教育制度，加強外勞日語能力。當外國人愈來愈多，集中居住在同一地方時，若他們最終因言語溝通關係無法融入社會，恐怕最終會導致「社會分裂」。日本各地會形成一個又一個與外界隔絕的外國人社區，產生多重社會問題。

日語教育相關人士及有志者在1月較早前成立名為「日語教育推進法早期成立希望會」的組織，呼籲社會正視問題。組織正於網上收集聯署，並推動議員為相關措施立法。

（綜合報道）