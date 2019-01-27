無錢付車資遭司機遺棄荒野　烏克蘭女學生零下20度活活凍死

烏克蘭一名年僅21歲的女學生因趕出門忘記帶銀包，無法支付68便士（約7港元）車資，在攝氏零下20度的嚴寒天氣下被巴士司機無情趕下車。她在森林迷路後不幸跌入坑洞，最後被活活凍死，家屬兩日後才發現她的遺體，令人惋惜。

這名女學生名為伊琳娜（Iryna Dvoretska），是烏克蘭沃倫斯基新城－沃倫斯基醫科大學（Novograd-Volynsky Medical College）四年級學生。

她上周三（23日）計劃趕首班車去北部奧列夫斯克（Olevsk）一家醫院探望患病的母親，卻因趕着出門忘記帶錢包。由於無錢支付車資，伊琳娜凌晨4時被巴士司機Oleg Zhelinskiy趕下車。在攝氏零下20度的天氣下，她沿着黑暗的鄉間小路行走，試圖穿越森林的捷徑卻迷了路，最後跌進坑洞凍死。

伊琳娜的父親是一名公園管理員，兩日後在偏遠森林發現女兒的遺體。死者姊姊表示：「患有肺炎的母親在聽聞愛女死訊後，病情愈發嚴重。」

伊琳娜的阿姨指出，當時司機強迫伊琳娜下車，把她一個人留在寒冷又遠離人煙的地方。「她死不瞑目，大大的眼睛裏充滿恐懼。」

法醫鑒定，伊琳娜因內臟溫度過低而亡，即活活凍死。警方發言人瓦先科（Alla Vashchenko）表示，這是一宗刑事案件，若巴士司機罪名成立，將面臨5年監禁。

（鏡報）