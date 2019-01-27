納粹奧斯威辛集中營倖存者述　被大媽狠摑一巴　反而撿回一命

第二次世界大戰期間，德國納粹在歐洲各地建造集中營，其中最廣為人知的便是波蘭「奧斯威辛集中營」（Auschwitz concentration camp），逾百萬人在此被殘忍殺害。 周日（27日）是集中營解放74周年，德國記者施密德（Alexandra Foederl-Schmid）和攝影師米勒（Konrad Rufus Mueller）上周六（26日）出版攝影集，講述25名倖存者的傳奇故事。其中，當年年僅14歲的歐辛茲基（Rachel Oschitzki）便是因為一記耳光而撿回一命。

2019年1月27日是波蘭奧斯維辛集中營解放74周年，當年至少有110萬人在此被殘忍殺害，其中大部分是猶太人。（視覺中國）

現年91歲的歐辛茲基出身於捷克斯洛伐克（現是兩個獨立國家——捷克和斯洛伐克）一個猶太家庭。1944年，14歲的她與家人被送往臭名昭著的奧斯威辛集中營。

那裏又名「滅絕營」，二戰期間至少有110萬人在此被殘殺，當中大部分是猶太人。歐辛茲基能從中存活下來，多得兩個人。

她回憶道，當火車抵達集中營時，車上所有人都被趕進毒氣室。幸運的是，她在半路被一名醫生叫住，命令她去牢房幫忙。「他應該是看我還有力氣，能夠勞動，才救我一命。」此外，牢房內負責管理眾人生活起居的大姐，也可說是歐辛茲基的「恩人」。

有一日，一名負責集中營內管理事務的納粹親衛隊成員走進牢房，問在場有誰未滿18歲。天真的歐辛茲基以為重返校園的機會來了，正準備舉手時卻被牢房大姐狠狠打了一巴，後者在她耳邊輕聲說道：「你從現在開始是18歲。」

正是這一記耳光救了歐辛茲基一命。原來，牢房18歲以下的人全被送進毒氣室。成功保住性命的她1945年被蘇聯紅軍所救，平安活到現在。

（中央社）