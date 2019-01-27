國際大屠殺遇難者紀念日　默克爾：對反猶太主義「零容忍」

蘇聯紅軍1945年1月27日解放位於波蘭的奧斯威辛集中營（Auschwitz concentration camp）。第60屆聯合國大會全體會議在2005年11月1日一致通過由104個國家共同提交的決議草案，把每年1月27日定為「國際大屠殺紀念日」（International Holocaust Remembrance Day）。 德國總理默克爾（Angela Merkel）在紀念日到來之際，於上周六（26日）發表講話，呼籲世人牢記納粹大屠殺歷史，以零容忍的態度對待反猶主義和仇恨，防止歷史重演。

她說，在納粹統治時期，數百萬人被拷打和殺害。國際大屠殺紀念日提醒人們，種族主義、仇恨和反人類會造成什麼後果。因此每一個人都有責任以零容忍的態度對待反猶主義、反人類、仇恨和種族主義。

默克爾說，人們這樣做非常緊迫，因為這些言行仍然存在於德國社會。她說，德國政府2018年成立了專門負責打擊反猶主義的專員辦公室，並計劃在全國成立有關反猶襲擊的報告中心。

1945年的今天，蘇聯軍隊解放最大的納粹集中營——奧斯威辛集中營，約有150至400萬人在集中營被殺。德國納粹統治時期，即1933年到1945年間，共有約600萬猶太人被殺。

除了德國以色列、波蘭、俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、法國、德國、英國及美國等都有舉辦紀念活動。

（新華社）