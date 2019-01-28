泰國女團BNK48成員穿納粹旗衣著惹批評　親自向以色列大使道歉

周日（27日）正值波蘭奧斯威辛集中營（Auschwitz）解放74周年，泰國女團BNK48就捲入納粹衣著爭議，結果涉事成員需要向駐當地以色列大使道歉。

事件發生於上周五（25日），藝名Namsai的比查亞帕（Pichayapa Natha）在綵排時被拍到身穿的服裝印有納粹黨標誌卍（swastika）圖案，導致惹來大批爭議，當中以色列駐泰國大使館批評她的衣著是「震驚與失望」，同時認為事件「傷害了全球數以百萬親屬遭納粹謀殺人士的感受」。

BNK48其後發表道歉聲明，指事件引起全球曾經受到過去違反人類罪行影響的人士感到不安，強調會盡力確保同樣事件不會再發生。而19歲的Namsai周六（26日）在表演時亦公開道歉。

BNK48成員Namsai（右）上周五（1月25日）參與綵排時，身穿一件印有納粹黨標誌的衣服，結果引起爭議，以色列駐當地使館形容事件令人「震驚與失望」。（TrueID TV片段截圖）

除了在台上道歉，Namsai並與BNK48的行政總裁親自到訪以色列使館謝罪，副大使夏比拉（Smadar Shapira）於Twitter表示，BNK48同意參加關於納粹大屠殺的教育活動。

不過，即使Namsai的衣著引起軒然大波，有當地的支持者則認為，他們本身都該標誌的意義一無所知，亦有支持者趁機批評泰國的教育制度甚少接觸世界歷史。

（英國廣播公司／中央社）