朝鮮時裝雜誌介紹「可食用恤衫」　遇水即溶含蛋白質果汁可充飢　

朝鮮領袖金正恩近年積極帶領國家接觸外界，努力改變「老土」形象，官方機構也開始在國內發行時裝雜誌以改善民眾的潮流觸覺。不過，雜誌內最令人感興趣的是一款表面平平無奇但據稱可食用的恤衫；介紹提到，這種布料含有蛋白質、果汁和鈣質等成分，可供充飢。

西格利表示，幾乎每名平壤居民都用智能電話，就連時裝雜誌的模特兒手裏也拿着一部。（截自NK News網站）

來自澳洲的西格利（Alek Sigley）於平壤金日成大學畢業，現在經營一家朝鮮旅行社，他周五（25日）在美國網站「朝鮮新聞」（NK News）的專欄中公開當地一本男士時裝雜誌的內容。

這本雜誌由朝鮮食品及日常必須品部轄下的服裝研究中心於2018年出版，刊有金正恩批准的衣服款式。

當中介紹了一款「遇水即溶」的恤衫，聲稱由人造絨布製成，內含蛋白質、胺基酸、果汁、鎂質、鐵質和鈣質，「適合航海、戶外探險和爬山時穿着，在糧食不足時可供食用充飢」。

另外，雜誌還提到一些衣服有「智能衣袖」，可以透過特殊材質「監測及感應人體健康狀況」。

西格利在專欄表示，朝鮮男性幾乎在所有場合都穿着恤衫，即使在夏天也甚少穿T恤。而智能電話在平壤亦相當普及，當地居民人人一部，的士司機和餐廳侍應也不例外。

（NK News）