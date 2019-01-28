美男童森林迷路　冷雨中捱3天後奇跡獲救：有熊朋友陪我玩

美國北卡羅來納州克雷文郡（Craven County）一名3歲男童在森林失蹤。當地天氣惡劣，氣溫一度跌至零下6度，連救援工作也一度被逼暫停。正當眾人在心裏做最壞的打算時，有婦人在散步時聽到哭聲，搜救人員循聲搜索，飢寒交迫3天的男童最終奇跡獲救。他還向警方和家人表示，失蹤期間有「熊朋友」陪他玩。

3歲男童哈撒韋（Casey Hathaway）周二（22日）下午在曾祖母家的後園與另外兩名孩子玩耍，之後卻沒有與他們一起回家，家人找了45分鐘後報警。由於男童失蹤時只穿着單薄衣物，而當地近日氣溫低至攝氏零下6度，又下起大雨，令家人及警方非常擔心。

多個搜救隊立即開始搜索，聯邦調查局（FBI）、海軍陸戰隊（US Marine Corps）等亦派員協助，政府同時出動直升機、無人機、警犬，以及派蛙人潛入池塘，但尋遍無果。

3歲男童哈撒韋（Casey Hathaway）周二下午在曾祖母家的後園與另外兩名孩子玩耍，之後卻沒有與他們一起回家，相信獨自走進森林後迷路。（美聯社）

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直至周四（24日）傍晚，當地居民弗雷克（Lisa Fraker）遛狗時聽見林間有哭聲，連忙通知搜救隊。

男童獲救時全身又濕又冷，被荊棘纏住，正哭着叫媽媽。所幸的是他只受了些皮外傷，送院治療後已無大礙。哈撒韋的媽媽說他情況良好，還嚷着要看Netflix。

哈撒韋獨自在寒冷的森林捱了3天後得以平安回家，救援人員都形容是奇跡。他的姨姨布里安娜（Breanna Hathaway）在Facebook發文指，男童說自己「與熊玩了兩天」，而克雷文郡治安官休斯（Chip Hughes）亦證實哈撒韋「的確說過在森林裏有一隻熊朋友陪他」。

（綜合報道）