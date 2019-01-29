當今社會，一般人不再對談情說性諸多避忌；與此同時，科技的進步亦令結識新朋友、發展新戀情如彈指般輕易。凡此種種，性生活理應更加頻繁。風氣開放了，但人們的「性趣」似乎冷淡了。 （此為《全球性蕭條》專題報道之一）

性趣衰退在全球不少國家越趨普遍。(Getty Images)

美國一項全國性調查顯示，跟1990 年代後期相比，2010 年代初期，美國成年人的性行為次數平均每年少了九次，情況在年輕人中尤甚。性行為減少的情況不單在美國，連歐洲，以至東亞的日本、中國和香港等地都有類似迹象。去年12月號的美國《大西洋》（The Atlantic）雜誌更以「性蕭條」（The Sex Recession）為封面專題來探討這股趨勢，並引起廣泛討論，到底這個說法理據何在，此現象又可如何解釋？

紐約一個情人節派對在澡堂舉行，參加者僅穿泳衣。（Getty Images）

上世紀六十年代，西方的性解放運動令社會對性觀念產生翻天覆地的變化，解放了人們對性別、性傾向、性關係，以至性行為的種種社會束縛。隨着女權運動和民權運動興起，進一步改變傳統社會中性與家庭的觀念，性別平等、性行為自主、同性戀權利等概念相繼冒起。

根據美國《社會概況調查》報告（General Social Survey），2010年代初美國成年人每年平均性行為次數相較1990 年代末減少了九次，由62次下降至53次，而且跌勢遍及各性別、種族、宗教、學歷等人士，尤以已婚人士跌幅最為顯著，年輕人的情況亦較明顯。

性行為次數減少，當中最直接影響就是生育率下降。2017 年，美國出生率連續兩年達史上新低，較2007年少生50萬個嬰兒，出生替代率（fertility replacement rate）從2.1減至1.76，長遠定必對人口和經濟造成影響。

Justin Lehmiller 認為性行為減少受眾多因素左右。(受訪者提供) 全球趨勢 不愛做愛？ 或許有人認為，全年少了九次性行為不算什麼，但若放在一個人口逾三億的大國，這個數字反映出來的普遍性或許是個無法忽視的社會問題，多少值得花點時間釐清箇中原因。況且，一般人或難以解釋為何近年會出現如此差異。金賽性、性別與生殖研究中心（The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction，簡稱金賽研究所）研究員兼《性與心理學》網誌作家Justin Lehmiller 向《香港01》表示：「我不確定能否以『性蕭條』一詞來形容，但很多數據都顯示，今天的美國人較二、三十年前少了性行為。」 Lehmiller認為性行為減少的成因難以簡單解答，因為性行為本身是複雜的，有眾多因素影響。他解釋：「科技應用趨普及可能是其中的因素，與此同時，研究人員發現今天的伴侶相處時間較少，對婚姻的期望卻較以往高。近年的藥物使用情況亦有所改變，大眾對性因此有不同的看法。」他重申，社會在過去數十年經歷很大變化，難以確定哪個是主要原因。

各國社會的「性趣」真的正在減弱了嗎？(Getty Images)

類似現象見諸於全球不少國家，英國一項研究指出，在2001至2012年間，英國16至44歲人士性行為次數下跌近兩成；澳洲的跌幅相近；芬蘭同樣錄得跌幅，惟自慰次數則有上升趨勢。荷蘭首次性行為的年齡中位數由2012年的17.1 歲延後至2017 年的18.6 歲，青少年其他身體親密接觸行為同樣有推遲趨向。

瑞典近年的研究結果同樣反映性行為減少的現象，其前衞生部長Gabriel Wikström表示：「如果營造良好性生活的社會條件惡化，比如生活壓力趨增或出現其他不健康因素，這是政治問題。」

不得不提的例子還有日本，2005 年該國有三分一年齡介乎18至34 歲的單身人士是處子之身，2015 年更升至四成三；沒有結婚意欲的人數也在上升；此外，四成七已婚人士至少一個月沒有性行為。

不只性行為多少的問題

有教育學者擔心，這絕不只是性、調情和親吻的問題，同時代表一個人處理傷心和失望的必經成長階段有所延後。本港精神病專科醫生黃宗顯對《香港01》表示，作為性治療師，他很擔心「性衰退」的情況，除了教導伴侶如何在性生活中尋求快樂和歡愉外，他亦會向大眾推廣性健康，這包括生理及心理兩方面：「其實性健康並非指沒有性病和性功能障礙，還代表我們在性生活方面如何獲得正面和良好的感覺，我們怎樣和伴侶建立良好、穩定的性關係。」

目前，心理學、經濟學、社會學、性教育和性治療等不同領域的專家正嘗試解釋「性趣」減少的趨勢，當中有人類學家如HelenFisher，把問題歸咎於年輕人減少約會拍拖。其他理由還有經濟壓力沉重、勾搭文化（Hookup Culture）盛行、焦慮比率飆升、性商品趨普及、交友程式流行、色情資訊氾濫等。

黃宗顯醫生(左)強調，性健康作為身心健康的重要性。(高仲明攝)

有些專家的解釋較正面，比如兒童遭性虐待的情況有所改善，導致早熟和性開放問題有所紓緩；今天人們也較懂得拒絕不自願的性行為、對各種性取向如無性戀（asexuality）等認知也加深；或許人們還日益發現，除了成家立室，人生還有很多可能性，故將精力放在學業及工作，更謹慎地找尋合適的另一半。

不管怎樣，「性蕭條」現象經已在不少國家引起熱烈的討論，社會各界均想要極力拆解當中的成因，為這股性事衰退的趨勢盡早把把脈。

上文節錄自第148期《香港01》周報（2019年1月28日）《性解放運動半世紀 全球「性蕭條」》專題報道。

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