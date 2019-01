美國一項全國性調查顯示,跟1990 年代後期相比,2010 年代初期,美國成年人的性行為次數平均每年少了九次,情況在年輕人中尤甚。性行為減少的情況不單在美國,連歐洲,以至東亞的日本、中國和香港等地都有類似迹象。去年12月號的美國《大西洋》(The Atlantic)雜誌更以「性蕭條」(The Sex Recession)為封面專題來探討這股趨勢,並引起廣泛討論,到底這個說法理據何在,此現象又可如何解釋?

上世紀六十年代,西方的性解放運動令社會對性觀念產生翻天覆地的變化,解放了人們對性別、性傾向、性關係,以至性行為的種種社會束縛。隨着女權運動和民權運動興起,進一步改變傳統社會中性與家庭的觀念,性別平等、性行為自主、同性戀權利等概念相繼冒起。

根據美國《社會概況調查》報告(General Social Survey),2010年代初美國成年人每年平均性行為次數相較1990 年代末減少了九次,由62次下降至53次,而且跌勢遍及各性別、種族、宗教、學歷等人士,尤以已婚人士跌幅最為顯著,年輕人的情況亦較明顯。

性行為次數減少,當中最直接影響就是生育率下降。2017 年,美國出生率連續兩年達史上新低,較2007年少生50萬個嬰兒,出生替代率(fertility replacement rate)從2.1減至1.76,長遠定必對人口和經濟造成影響。

Justin Lehmiller 認為性行為減少受眾多因素左右。(受訪者提供)

全球趨勢 不愛做愛?

或許有人認為,全年少了九次性行為不算什麼,但若放在一個人口逾三億的大國,這個數字反映出來的普遍性或許是個無法忽視的社會問題,多少值得花點時間釐清箇中原因。況且,一般人或難以解釋為何近年會出現如此差異。金賽性、性別與生殖研究中心(The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction,簡稱金賽研究所)研究員兼《性與心理學》網誌作家Justin Lehmiller 向《香港01》表示:「我不確定能否以『性蕭條』一詞來形容,但很多數據都顯示,今天的美國人較二、三十年前少了性行為。」

Lehmiller認為性行為減少的成因難以簡單解答,因為性行為本身是複雜的,有眾多因素影響。他解釋:「科技應用趨普及可能是其中的因素,與此同時,研究人員發現今天的伴侶相處時間較少,對婚姻的期望卻較以往高。近年的藥物使用情況亦有所改變,大眾對性因此有不同的看法。」他重申,社會在過去數十年經歷很大變化,難以確定哪個是主要原因。