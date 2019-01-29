【性蕭條●三】年輕人不愛做愛？　美記者歸咎家長、交友APP

由於性行為與其他問題息息相關，不少領域的專家學者均想要從各自的專業嘗試解釋「性蕭條」現象。可說，性行為減少，跟社會進步及風氣改變息息相關，《大西洋》雜誌記者Kate Julian在《為何今日年輕人不想做愛？》（Why Are Young People Having So Little Sex?）一文，試圖解釋。 （此為《全球性蕭條》專題報道之三）

1. 性商品推陳出新 獨自解決性需要

Julian指出，首先是年輕人可自我解決，即透過色情資訊或自慰等方法處理性需要。人們不再追求穩定的伴侶關係，亦有研究指網上的色情資訊有成癮風險，容易導致性沉溺。雖然這種情況尚未被列作正式的精神疾病，卻經常被批評是導致性行為減少的主要原因。針對男男女女各種性商品推陳出新，大大滿足一般人的性需要。在日本，甚至進展到為男性顧客提供另類性服務，讓男士可以付費在女性面前自慰。可想而知，人們如今能夠透過眾多方法在獨自一人的情況下充分滿足性慾，毋須發展愛侶間的親密關係。

性商品的推陳出新，令年青人不需再在性方面假手於人。(網上圖片)

2. 調情勾搭太容易 未學懂建立關係

其次是年輕人缺少穩定的感情關係。如今的青少年喜歡短暫的勾搭，這種兩性交流不太需要社交技巧，無助日後與對象長期交往及建立關係。今日不少年輕情侶關係冷漠，雖然聲稱是男女朋友關係，卻產生當自己生病時對方會否前來探望和照料的疑惑。

3. 直升機家長施壓 交朋結友受限制

第三是來自家長的壓力。怪獸家長和直升機家長的出現，加重了青少年的壓力，日常學習佔據了這代人的大部分時間。不少青少年深深感受到，需要將集中力放在自己身上，因為父母對他們有更高的教育和就業期許。在正常課堂之外，他們可能還得更早回校練習樂器和運動，課後亦需參與形形色色的課外活動，以至額外補習。這些家長過度保護和過分介入子女生活，使他們外出結識朋友和約會的機會減少。

交友程式令人更容易覓得戀情，但亦形成了「速食」的戀愛文化。（Getty Images）

4. 社交媒體成平台 配對成功機率低

第四是社交媒體興起。年輕一代對於面對面結識伴侶感到陌生和古怪，大多傾向使用社交媒體認識朋友。可惜，這個過程亦殊不容易，往往花費很長時間配對。交友平台Tinder的2014年數據顯示，用戶每日平均登入11次（男性每次花7.2 分鐘，女性則花8.5 分鐘），平均每日用1.5小時，可是通常都是沒有配對成功。目前，這間公司每日有1.6億次刷卡記錄，卻只有2,600萬次配對，成功率只有一成六。而且配對只不過是開始，成功傾談乃至成為朋友的比例不多，更不用說因此而約會，甚至發生性行為。

色情資訊在今天社會相對普及，還未計算大量網上的內容。(VCG)

5. 色情資訊氾濫 接收錯誤性觀念

第五是缺乏正確性教育。部分青少年從色情資訊中吸收錯誤的性觀念，使得性行為令男女雙方留下不良印象，隨之產生抗拒之心。這個問題固然並不是今天的事，但或許色情資訊氾濫導致問題加劇，年輕人有樣學樣下容易造成過程中的痛楚，之後才明白到色情電影和現實中的性行為差天共地。

沉迷手機令年青人睡眠不足，也許是導致性衰退的原因之一。(網上圖片)

6. 睡前煲劇玩手機 間接抑壓性慾望

最後是個性拘謹和「睡眠剝奪」（sleep deprivation，又稱睡眠不足)。年輕人介意在別人前裸露，很多健身室的更衣室也因此而有所調整，加強私隱性；而且不少年輕人對自己的身體有負面的評價，尤其在意性器官的大小和外觀等，這自然會影響性生活。

此外，睡眠剝奪也強烈影響慾望，今天人們喜歡在睡房設電視，在睡前煲劇或玩手機，以致睡眠不足，這自然激不起性趣了。

教育學者認為，年青人在性方面的延後趨勢，不單只令性行為的年齡推遲；同時代表在成長的過程中，面對失戀、挫折等失敗的必經階段的順延。

上文節錄自第148期《香港01》周報（2019年1月28日）《性解放運動半世紀 全球「性蕭條」》專題報道。

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