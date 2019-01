【性蕭條●三】年輕人不愛做愛？　美記者歸咎家長、交友APP

由於性行為與其他問題息息相關,不少領域的專家學者均想要從各自的專業嘗試解釋「性蕭條」現象。可說,性行為減少,跟社會進步及風氣改變息息相關,《大西洋》雜誌記者Kate Julian在《為何今日年輕人不想做愛?》(Why Are Young People Having So Little Sex?)一文,試圖解釋。

(此為《全球性蕭條》專題報道之三)