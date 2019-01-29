【性蕭條．五】性產業升級轉型　日本銀髮族成消費主力

新生代的日本人對性和肉體歡愉似乎興趣缺缺，這反映在眾多的調查和年青人的心聲之中。然而，在這波低慾望社會情緒下，當地的性產業卻沒有因此而萎縮消失，反而經過轉型後迎來「小陽春」。究竟這背後的原因是什麼？又是什麼原因令性產業能夠在「性蕭條」的環境下扭轉逆境？ （此為《全球性蕭條》專題報道之五）

高像真度的性愛娃娃，算得上是日本性產品的代表。(VCG)

日本的性服務行業擁有數百年歷史，傳統形式是由娼妓提供性服務，但今天已有很大變化。目前，日本法律禁止召妓，只要到紅燈區轉一圈，不難發現傳統性行業式微，取而代之是提供沒有性接觸的服務。社會學家山田昌弘表示：「日本的性服務一直以來都不局限於性交，同時也包含親密和浪漫關係，而這方面的需求近年有所增加。」

日本的性愛公仔在像真度已經很高，也成為不少男性的性慾對象。(Getty Images)

隨着人口老化和經濟因素改變，老年人雖然不如年輕人般有活力，但對性服務同樣有需求。不少銀髮族顧客，光顧風月場所並不一定為了滿足生理需要，部分是渴望與年輕女性閒聊。在廣島縣從事性行業的人亦表示，現時老年人已經取代二十多歲的年輕人成為主要客源。

現時不少日本年青人都傾向保有處子之身。(Getty Images) 日本色情雜誌編輯Akira Ikoma表示，其出版物針對的對象是五、六十歲的年長男性；他們刊登的照片相對含蓄，沒有太多裸露。他指出，現時長者在成人商店不難找到合適的商品，如由七、八十歲年長女星拍攝的老人色情影帶。 反觀年輕一輩，他們對肉體接觸帶來的歡愉感似乎興趣缺缺。以往年輕人流行前往紅燈區體驗初夜，現在則傾向保有處子之身。根據日本國立社會保障及人口問題研究所2016年9月的調查，18 至34 歲的受訪男女當中，從未有過性經驗者分別有42% 及44%。很多年輕人視性行為是件麻煩的事，需要花時間和精力與別人交往拍拖，還要分享原本專屬自己的東西和時光，故寧願自行解決性需要。

日本性商品和資訊都十分蓬勃。(Getty Images)

因此，現時興起了不少相應的性服務，令自慰變得更有趣味。有網站提供與裸女聊天的服務，也有供人觀看色情影片的私人空間。愈來愈多夜總會讓男顧客參與角色扮演，如醫生或列車服務員；甚至有色情場所為男顧客提供另類服務，讓顧客在女性面前自慰。此外，女僕咖啡店、陪睡咖啡店，以至各式各樣不涉性交的服務。

經營性行業的人指出國家經濟長期低迷是主因，並認為這使性變得奢侈，因為單單一次光顧女僕咖啡店「什麼都不做」，至少要1,000日圓（約70港元）。不過，傳統性行業式微並不代表整體成人娛樂產業衰微。日本民間調查機構矢野經濟研究所發現，儘管日本人口持續老齡化和下降，但性相關設施和服務於2014年增長2.1%，性商店的零售則有略低於1%的增幅。全球最大色情影片網站Pornhub亦指，日本是第四大流量的國家。

面對國內人口老化，日本性產業也必須轉型求存。(Getty Images)

Akira Ikoma 認為，相比其他國家，這類新興的性行業在日本文化上廣被接受。很多公司依然找到傳統行業如脫衣舞吧以外的生存空間，加上色情雜誌在絕大部分的便利店有售。雖然日本男性或許對性接觸失去興趣，但其他方面的性需求仍然活躍。

上文節錄自第148期《香港01》周報（2019年1月28日）《性解放運動半世紀 全球「性蕭條」》專題報道。

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