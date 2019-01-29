Instagram大死機　官方：正盡快修理

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Facebook旗下相片分享社交平台Instagram香港時間周二（29日）發生大規模「死機」，全球網友在多個社交平台發文，指Instagram無法更新至最新訊息；部分人只是更新到部分內容；甚至有些人根本無法打開程式，出現錯誤訊息。

Instagram發言人指留意到問題原因，正盡快修理。

報道指出，當機問題最早發生在香港時間周二早上8時21分。

Instagram發言人發聲明表示，「我們已經發現導致Instagram部分用戶受影響的一個問題。我們正在盡快解決。」

聲明未有說明受影響人數或涉及地區範圍。不過根據一個監控當機問題的網站DownDetector.com數據，有逾3.2萬宗報告報稱Instagram發生問題，不過有關數字很快跌至400宗。

▼Instagram官方發文指會盡快解決問題，妥善處理後會另行公布。

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（綜合報道）

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