Instagram大死機　官方：正盡快修理

Facebook旗下相片分享社交平台Instagram香港時間周二（29日）發生大規模「死機」，全球網友在多個社交平台發文，指Instagram無法更新至最新訊息；部分人只是更新到部分內容；甚至有些人根本無法打開程式，出現錯誤訊息。 Instagram發言人指留意到問題原因，正盡快修理。

報道指出，當機問題最早發生在香港時間周二早上8時21分。

Instagram發言人發聲明表示，「我們已經發現導致Instagram部分用戶受影響的一個問題。我們正在盡快解決。」

聲明未有說明受影響人數或涉及地區範圍。不過根據一個監控當機問題的網站DownDetector.com數據，有逾3.2萬宗報告報稱Instagram發生問題，不過有關數字很快跌至400宗。

▼Instagram官方發文指會盡快解決問題，妥善處理後會另行公布。

We're aware of an issue that caused the app to be down for some users this afternoon. We know this is frustrating, and our team is working quickly to fix it. We'll update you here once it's fully resolved. — Instagram (@instagram) January 29, 2019

（綜合報道）