加國研究：幼兒看電子屏幕愈多　腦部發展愈遲緩

許多家長會將智能手機、平板電腦當作「電子奶嘴」，用來安撫或娛樂孩子。不過，加拿大最新一項研究發現，讓幼兒看電子屏幕可能會導致他們的腦部發展遲緩。

來自加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）、卡爾加里大學（University of Calgary）和艾伯塔兒童醫院研究所（Alberta Children’s Hospital Research Institute）的研究人員追蹤了2,500名2至5歲幼兒，由母親填寫問卷，提供孩子平日對着電子屏幕的時數，包括看電視和電影、玩電子遊戲、使用電腦或手機等。

研究人員定期測試這些兒童的腦部發展，結果顯示，較多用「電子奶嘴」的幼兒在1至2年後的表現較差。

論文指出，當兒童把時間花在電子產品，便會錯過學習社交、溝通和運動的重要機會，影響深遠，因此專家應就兒童每天看屏幕的時間上限訂立指引。

不過，有專家批評，研究沒有細分屏幕類型以及電子產品的用途，亦無法顯示幼兒哪一方面的發展最受影響。

兒科專家戴維（Max Davie）則認為：「比起電子產品，良好睡眠、父母為孩子講故事和正面的心理影響與兒童發展的關係更密切。」

（衛報／英國廣播公司）