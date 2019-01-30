【新聞教室】特朗普不知「凜冬將至」　從極地渦旋說起

美國中西部周二（29日）受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，嚴寒天氣及暴風雪造成最少6人死亡，部分地區比起北極圈內還要冷，當地氣象部門預測，中西部氣溫周三（30日）將低至攝氏零下40度，部分地區體感溫度更將只有零下53度。 極地渦旋近年頻頻出現，在北半球多地均見其身影，那麼它到底是什麼，又何故會離開極地「四處亂竄」呢？ 美國總統特朗普不忘在網上發聲，他稱希望全球暖化快些「回來」，以對付此嚴寒天氣，貼文惹來爭議。他的見解有何問題？下文逐一為讀者解答。

不少氣象學家指出，極地渦旋是美國天氣嚴寒的元兇。所謂極地渦旋，是指在地球兩極上空的大環流，它以逆時針方向旋轉，在冬天時渦旋會較為強大。這股巨大渦漩一般會把冷空氣鎖在地球頂端，而且位處高空。

地球南北兩極各有極地渦旋，而極地渦旋實際上分為兩層，較高的位於平流層（stratosphere），較低的則位於大氣層中最貼近地面的對流層（troposphere），因此也對地面造成較大影響。當兩者連成一線時，將會造成極之寒冷的狀態。

渦旋在旋轉期間會有波動，例如北極極地渦旋會帶同冷空氣移向南面，影響其他地方。

↓↓北美洲上空的冷空氣↓↓

Arctic weather is plunging into North America. 🌡️ The culprit is a familiar one: the polar vortex.



Seen here is a model using @NASAEarth science + other satellite measurements of temperature, moisture, wind speeds and directions, and other conditions: https://t.co/KGs3bbODFD pic.twitter.com/qij62NC9Vw — NASA (@NASA) 2019年1月30日

本來在北半球的中高緯度上空，有稱為「高速氣流」（jet stream）的氣流帶，可以「控制」極地渦旋的移動，像一條河流般把北部的冷空氣和南部較和暖的空氣分開。

但美國國家氣象局專家謝納爾（Mark Chenard）指出，當高速氣流減弱或者某些地方扭曲得特別嚴重時，便會影響天氣模式，例如暖空氣會從阿拉斯加（Alaska）湧入，再把原本鎖於北部的極地渦旋推到美國中西部地區，帶來嚴寒天氣。

極地渦旋：因極地渦旋南下，美國中西部受暴風雪吹襲。在威斯康星州阿普爾頓（Appleton），大雪嚴重影響能見度，汽車需要緩慢行駛。（美聯社）

↓↓看看特朗普怎樣評價美國嚴寒天氣↓↓

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月29日

正當美國人飽受刺骨寒風侵襲下，總統特朗普（Donald Trump）卻在Twitter大放厥詞，質問「全球暖化」到底在做什麼，並聲稱人們現在需要它，請它快快回來，試圖暗示美國出現的嚴寒「駁斥」了所謂全球暖化的現象。可是，這說法合乎實際情況嗎？

極地渦旋波動愈大，實際上與全球暖化不無關係。

伍茲．霍爾研究中心（Woods Hole Research Center）的北極專家弗朗西斯（Jennifer Francis）便指出，研究顯示北極融冰和暖化，干擾北極上空的對流層，連帶也影響極地渦旋的狀態。她又稱，雖然美國變得寒冷，但地球的其他地方卻不尋常地變暖了。

科學家指出，近年北極海冰融化和冰層變薄，極地吸收更多太陽輻射，北極地區氣溫上升速度較中高緯度地區更快，使得高速氣流的流速減慢，流動方向變得彎彎曲曲，極地渦旋也受影響而變得扭曲。高速氣流迂迴地循南北流動，冷空氣不再只鎖於北極地區，部分更南下影響其他地區。這顯示全球暖化與極地渦旋的異動與息息相關。

極地渦旋：2018年12月，科學家在格陵蘭島上拍攝冰蓋融化的情況。原為牢牢的冰層化成清澈見底的冷水流入大海。（視覺中國）

從學者講解後可見，特朗普似乎只知「The wall is coming」（圍牆將至），而不知「Winter is coming」（凜冬將至）。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）看見特朗普帖文後，也禁不住發言糾正總統，指出冬季風暴出現並不證明全球暖化沒有發生，反而是因為和暖的空氣令大氣層變濕，形成更多雨和雪。

回顧過去的氣象新聞，極地渦旋早已為北半球各地帶來多次寒冬。在2016年1月的大規模東亞寒流中，中港台三地、日韓和朝鮮等地也出現異常低溫，香港當時曾錄得攝氏3.1度的低溫，甚至連泰國也出現罕見的攝氏17.5度。在2018年初，意大利和瑞士等歐洲國家也受北極南下的冷空氣影響，氣溫跌至零下。

（綜合報道）