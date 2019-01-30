【新聞教室】特朗普不知「凜冬將至」　從極地渦旋說起

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美國中西部周二（29日）受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，嚴寒天氣及暴風雪造成最少6人死亡，部分地區比起北極圈內還要冷，當地氣象部門預測，中西部氣溫周三（30日）將低至攝氏零下40度，部分地區體感溫度更將只有零下53度。

極地渦旋近年頻頻出現，在北半球多地均見其身影，那麼它到底是什麼，又何故會離開極地「四處亂竄」呢？

美國總統特朗普不忘在網上發聲，他稱希望全球暖化快些「回來」，以對付此嚴寒天氣，貼文惹來爭議。他的見解有何問題？下文逐一為讀者解答。

不少氣象學家指出，極地渦旋是美國天氣嚴寒的元兇。所謂極地渦旋，是指在地球兩極上空的大環流，它以逆時針方向旋轉，在冬天時渦旋會較為強大。這股巨大渦漩一般會把冷空氣鎖在地球頂端，而且位處高空。

地球南北兩極各有極地渦旋，而極地渦旋實際上分為兩層，較高的位於平流層（stratosphere），較低的則位於大氣層中最貼近地面的對流層（troposphere），因此也對地面造成較大影響。當兩者連成一線時，將會造成極之寒冷的狀態。

渦旋在旋轉期間會有波動，例如北極極地渦旋會帶同冷空氣移向南面，影響其他地方。

↓↓北美洲上空的冷空氣↓↓

本來在北半球的中高緯度上空，有稱為「高速氣流」（jet stream）的氣流帶，可以「控制」極地渦旋的移動，像一條河流般把北部的冷空氣和南部較和暖的空氣分開。

但美國國家氣象局專家謝納爾（Mark Chenard）指出，當高速氣流減弱或者某些地方扭曲得特別嚴重時，便會影響天氣模式，例如暖空氣會從阿拉斯加（Alaska）湧入，再把原本鎖於北部的極地渦旋推到美國中西部地區，帶來嚴寒天氣。

極地渦旋：因極地渦旋南下，美國中西部受暴風雪吹襲。在威斯康星州阿普爾頓（Appleton），大雪嚴重影響能見度，汽車需要緩慢行駛。（美聯社）

↓↓看看特朗普怎樣評價美國嚴寒天氣↓↓

正當美國人飽受刺骨寒風侵襲下，總統特朗普（Donald Trump）卻在Twitter大放厥詞，質問「全球暖化」到底在做什麼，並聲稱人們現在需要它，請它快快回來，試圖暗示美國出現的嚴寒「駁斥」了所謂全球暖化的現象。可是，這說法合乎實際情況嗎？

極地渦旋波動愈大，實際上與全球暖化不無關係。

伍茲．霍爾研究中心（Woods Hole Research Center）的北極專家弗朗西斯（Jennifer Francis）便指出，研究顯示北極融冰和暖化，干擾北極上空的對流層，連帶也影響極地渦旋的狀態。她又稱，雖然美國變得寒冷，但地球的其他地方卻不尋常地變暖了。

科學家指出，近年北極海冰融化和冰層變薄，極地吸收更多太陽輻射，北極地區氣溫上升速度較中高緯度地區更快，使得高速氣流的流速減慢，流動方向變得彎彎曲曲，極地渦旋也受影響而變得扭曲。高速氣流迂迴地循南北流動，冷空氣不再只鎖於北極地區，部分更南下影響其他地區。這顯示全球暖化與極地渦旋的異動與息息相關。

極地渦旋：2018年12月，科學家在格陵蘭島上拍攝冰蓋融化的情況。原為牢牢的冰層化成清澈見底的冷水流入大海。（視覺中國）

從學者講解後可見，特朗普似乎只知「The wall is coming」（圍牆將至），而不知「Winter is coming」（凜冬將至）。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）看見特朗普帖文後，也禁不住發言糾正總統，指出冬季風暴出現並不證明全球暖化沒有發生，反而是因為和暖的空氣令大氣層變濕，形成更多雨和雪。

回顧過去的氣象新聞，極地渦旋早已為北半球各地帶來多次寒冬。在2016年1月的大規模東亞寒流中，中港台三地、日韓和朝鮮等地也出現異常低溫，香港當時曾錄得攝氏3.1度的低溫，甚至連泰國也出現罕見的攝氏17.5度。在2018年初，意大利和瑞士等歐洲國家也受北極南下的冷空氣影響，氣溫跌至零下。

【圖輯】「極地渦旋」襲捲美國中西部　特朗普：全球暖化快回來
美中西部受極地渦旋侵襲或見零下40度　部分地區凍過北極圈釀6死

（綜合報道）

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