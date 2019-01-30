美國研究：年長者降低血壓有助減少腦退化風險

高血壓除了增加中風、失明、心臟衰竭等風險外，更可能影響大腦。美國最新一項研究顯示，適當地降低血壓有助預防早期腦退化，減低患上「輕度認知功能障礙」（Mild Cognitive Impairment）的風險。

美國韋克福里斯特醫學院（Wake Forest School of Medicine）的研究團隊在2010年至2013年期間研究了近9400名50歲以上高血壓人士，並將他們分成兩組：一組接受標準治療，即將心臟收縮壓（又稱「上壓」）降至140mmHg以下，另一組接受加強治療，將上壓降至120mmHg以下。

結果發現，接受加強治療的人患輕度認知功能障礙（Mild Cognitive Impairment）的風險比另一組低19%。

輕度認知障礙介乎正常老化和認知障礙症（dementia，又稱「失智症」、「腦退化症」、「老人癡呆症」）之間，症狀包括忘記重要約會、忘記最近發生的事情、重複說話等，但對日常生活影響不大。有10%至15%病例會演變成認知障礙症，風險比健康人士高約10倍。

首席研究員威廉森（Jeff Williamson）表示，「我們發現降低血壓3年不但對心臟有益，對大腦也有好處。」

三藩市加利福尼亞大學（University of California San Francisco）的精神病學及神經學教授亞夫（Kristine Yaffe）認為，研究證明了血壓和血管健康會影響認知能力，但不代表任何人都要立刻把血壓降至120mmHg以下，而要同時考慮年齡、副作用和其他疾病。

研究報告周一（28日）在《美國醫學會雜誌》發表。

（綜合報道）