【豬年2019】此豬不同彼豬？　日本不過「豬年」　慶祝「野豬年」

農曆新年又到了，各位有準備為2019豬年慶祝新年快樂了嗎？不說不知，今年慶祝豬年的不只有中國，還有日本，只是日本慶祝的不是「豬年」而是「野豬年」。日本有和中國幾乎完全一樣的十二生肖，但為何日本豬年不是「豬」，而是「野豬」？

日本和中國都會過豬年，不過日本過的不是我們的「豬」，而是「野豬」。（路透社）

日語中「豬」的發音是「ぶた」，漢字寫作「豚」（所以日本餐廳的豚肉飯意思就是豬肉飯）；而「野豬」是「いのしし」，漢字寫作「猪」。「猪」可作「豬」的異體字，單從漢字看，日本慶祝「猪年」，應該和中國慶祝「豬年」是同一東西才對。

此豬不同彼豬

不過實際當你看到日本慶祝豬年的吉祥物，是長着獠牙隨時可以突擊衝來頂撞你的野豬時，就會發現「此豬不如彼豬」，日本的「豬」是完全不同的東西。

這當然不是指日本沒有豬，日本過去學習中國文化時，把干支都帶到日本，中國的生肖曆法成為日本學習對象。所謂「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」在日本是共通的，所謂「亥年」，就是豬年。

日本沒有養豬習慣，因此變成只有野豬，豬年在日本成為了「野豬年」。（路透社）

日本歷史沒有養豬習慣

日本不稱豬年為豬，是因為「豬」（豚）在日本並不存在。正確一點來說，豬是野豬被馴化後進化而成的物種，日本長久以來都沒有養豬的習慣。

日本雖在繩文時代曾經短暫養豬，但到了古墳時代，天武天皇為鼓勵人民耕作，禁止人們食用馬、雞、狗等動物，當中包括豬。因此豬失去了被馴化機會。日本人直到近世，吃豬肉都要靠打獵野豬，想吃真正意義的「豚肉」要靠沖繩的琉球王國輸入。

因此在沒有「豬」（豚）的情況下，中國的豬年在日本就成為了「野豬年」。吉祥物也由粉紅豬變成一身啡毛，長着獠牙的野豬了。

越南有貓年 泰國有蛇神年

其實除了豬變野豬外，中國十二生肖傳到鄰國也會根據當地環境及文化有所變化。如兔年在越南變成「貓年」、龍年在泰國變成類似蛇神的「那伽年」、印度把十二生肖融合在十二個神的坐騎上，化身成摩睺羅伽（蛇年）、金翅鳥（雞年）等。