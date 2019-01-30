以色列科學家：有望找到癌症「解藥」　一年內臨床試驗

根據世衛組織，癌症是全球第二大殺手，在2018年導致960萬人死亡。《耶路撒冷郵報》周一（28日）報道，有以色列研究團隊宣稱找到有望治癒所有癌症的方法，並希望在一年內踏入臨床實驗階段。 但也有部分專家質疑這個團隊的說法，認為該療法目前只在老鼠身上實驗過，未經真正驗證。

《耶路撒冷郵報》周一（28日）報道，開發這種療法的是一家以色列公司Accelerated Evolution Biotechnologies，研究團隊表示，療程使用的毒素能一次攻擊癌細胞多個靶點（target），同時可以分辨健康和不健康的細胞，因此病人不會像接受化療一樣痛苦。

公司董事長阿里多爾（Dan Aridor）有信心能在一年內找到根治癌症的方法：「我們的癌症療程將會從第一天開始見效，數周就可完成，副作用極少，費用遠低於市面上其他療法。」

不過，其他專家對這家公司的說法有所保留。美國癌症學會（American Cancer Society）首席醫療官利希滕費爾德（Len Lichtenfeld）指出，療法目前只在老鼠身上實驗過，根本未經驗證，研究結果亦未達到同儕評審（peer-reviewed）論文的科學標準。

（綜合報道）