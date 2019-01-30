韓國公司發月薪17倍花紅　員工嫌太少拒收　背後有原因

韓國第二大晶片製造商SK海力士公司（SK hynix）2018年業績打破紀錄，公司決定向員工發放相當於基本月薪17倍的豐厚花紅。惟公司生產線的員工周一（28日）與資方談判後卻暫時拒絕領取獎勵，原因竟然是不滿金額太少。

《韓國時報》（Korea Times）報道指，公司生產線員工否決了工會領袖與資方達成的2018年花紅協議。這個SK海力士公司史上最大的花紅發放將被押後。

報道引述一名來自首爾其他公司的員工稱，SK海力士的員工應該要知足和停止抱怨。該員工稱，當三星（Samsung）的員工也「只是」拿月薪5倍的花紅，很多其他公司的職員已對此深感剝削，而現在SK海力士員工拿得比三星員工還要更多，卻仍然不滿意。

連續兩年破業續 不滿花紅無甚升幅

那麼SK海力士的員工何故「嫌錢腥」拒收巨額花紅呢？報道引述一名行業相關人員稱，原來有工會成員不滿公司連續兩年打破業績紀錄，但花紅升幅卻無甚改變。

該名人員稱，公司2018年派發的花紅金額為月薪16倍，其後公司再次打破業績紀錄，營業利潤達到20.8萬億韓圜（約1460億港元），但2019年花紅增幅只上升至月薪17倍。有員工不滿升幅太少。

SK海力士方面表示，獎金發放由管理階層決定，並非勞資談判的主題，但強調公司會與工會達成雙方都滿意的協議。

（韓國時報）