剛果孩童疑遭綁架變「孤兒」出口　比利時決定驗DNA

「被消失」或「被失蹤」這些詞語，荒謬得來卻如實反映一些地方和社會的慘劇。非洲剛果民主共和國亦出現「被失蹤」事件，不過今次的對象，是一班本應與父母快樂度過童年的兒童。 比利時媒體2017年發現，4名在當地被收養的剛果「孤兒」身分造假：他們是在剛果被綁架到孤兒院，再被比利時家庭領養。這些兒童領養家庭及親生父母，多年來一直都蒙在鼓裏，後者更以為子女是參加度假營後失蹤。 比利時當局調查後發現境內有更多類似案件，日前聯繫約15名兒童的領養家庭，希望他們交出養子女的DNA協助調查，以便當局追查這些孤兒是否遭到綁架。

因戰亂、飢荒及疾病等問題，剛果是全球孤兒比率最高的國家之一。為防止這些孤兒被販運到其他國家，剛果自2013年開始暫停孤兒被領養出境，惟此前已獲審批的案件則無法阻止。

剛果童被失蹤：剛果因戰亂、飢荒及疾病等問題，是全球孤兒比率最高的國家之一。（Getty Images）

參加度假營就再沒回家

比利時記者在2017年公布一份報告，揭發當地4名剛果「孤兒」文件造假，這些「孤兒」均來自剛果首都金沙薩（Kinshasa）一間名為圖曼尼（Tumaini）的孤兒院，及後被比利時家庭收養。

記者在距離金沙薩約850公里的農村小鎮，尋得他們的親生父母。他們表示，本來以為自己是把孩子送去參加度假營，沒想到孩子從此就音訊全無。孩子們當時的年齡介乎2至4歲。

剛果童被失蹤：比利時記者2017年公布一份報告，揭發當地4名剛果「孤兒」文件造假，並發現他們是被綁架到比利時。圖為在剛果疪護中心的孤兒。（Getty Images）

順藤摸瓜發現更多「孤兒」

比利時及後調查國內其他來自圖曼尼孤兒院的「孤兒」，懷疑15名在2013年至2015年來到比利時的孤兒都是遭綁架。當局相信，他們的親生父母仍然在生，而境內應該還有更多類似案件。

檢察官已聯繫他們的養父母，希望他們能配合調查交出養子女的DNA，以便當局追查這些「孤兒」是否遭到綁架，以及他們的親生父母是否還在生。涉事的圖曼尼孤兒院負責人、比利時藉剛果律師姆沛巴（Julienne Mpemba）則受到調查。

必須以孩子利益為依歸

這些孩子已經待在比利時近三年半，融入當地文化，如何處置他們將會是一個難題。比利時佛蘭芒大區（Flemish）議員帕里斯（Lorin Parys）指出，大家根本難以向孩子解釋現況：他們在剛果的親生父母經歷無比痛苦，而在比利時的養父母亦無做錯事。

他形容這宗悲劇無人會是贏家，只希望比利時法官以孩子最大利益為依歸，裁定這些「孤兒」應繼續和養父母同住，還是回到剛果。

（綜合報道）