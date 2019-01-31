美國極地渦旋5大熱話　火燒路軌「驅寒」　停課代表孱弱？

美國中西部周三（30日）受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，極寒氣溫低見攝氏零下48度，許多城市陷入「停擺」，學校停課、政府部門關閉、陸空交通癱瘓等。 這場罕有嚴寒亦觸發不少討論熱點，包括火燒路軌「驅寒」，以及官員質疑停課決定，引發美國人是否變弱的大辯論。以下是關於這股寒流有趣的5件事。

火燒路軌

芝加哥是其中最寒風刺骨的地方，火車路軌幾乎冰封。芝加哥通勤鐵路（Metra Commuter Rail）為了幫路軌「解凍」，讓列車通行，唯有「放火」燒路軌。

公司發言人解釋，這種做法十分常見，其實火焰不是直接放火燒，而是從鐵路兩旁的煤氣加熱器中噴出來，從而為路軌加熱，令它不會收縮。而更不可思議的是，路軌噴火時，火車仍然可以如常駛過。公司更趁機在Twitter上載短片教育箇中原理。

▼芝加哥周三（30日）日間氣溫徘徊在攝氏零下28度左右，當地路軌的「解凍」​措施成為熱話。

It’s so cold in Chicago, crews had to set fire to commuter rail tracks to keep the trains moving smoothly. https://t.co/YsCjTNIMhe pic.twitter.com/j0ej5C0PAl — ABC News (@ABC) January 30, 2019

▼鐵路公司趁機為大家上一課，「火燒路軌」成為一個不錯的推廣策略。

少說話

身處攝氏零下30、40度下，有什麼事情不能做？美國國家氣象局向愛荷華州（Iowa）市民發出警告，除了呼籲要留在室內、穿厚衣服這類常識之外，氣象局還特別提醒必須外出的民眾，要「避免深呼吸」，最好就「盡量減少說話」。

美國肺臟協會（American Lung Association）警告指，「乾燥、極冷的空氣會刺激肺部，引起呼吸急促，並引發哮喘等肺部相關疾病發作。」專家呼籲，身處戶外一定要用圍巾或面罩蓋着臉和嘴，令吸入的空氣變暖。

美國嚴寒天氣：美國國家氣象局1月29日表示，「這將是許多人經歷過最冷的冷空氣。」當局更提醒民眾在戶外要避免深呼吸，減少說話。但明尼蘇達州一名大學生則冒寒在河旁邊緩步跑，冰霜蓋臉。（美聯社）

美國人變得孱弱？

因應「凍過北極、南極」的天氣，中西部所有學校周三及周四（30日至31日）停課。此舉引來肯塔基州（Kentucky）州長貝文（Matt Bevin）質疑。

他周二（29日）上電台接受訪問，質問「究竟美國發生什麼事？我們變得孱弱。」他形容停課是向美國年輕人發出錯誤訊息，以為面對生命難關只要「摺埋」自己，留在溫暖地方，難關自會解決。「這不是現實。」

貝文言論隨即受到討伐。不少人向他「挑機」，問他有否膽量在嚴寒下逗留戶外15分鐘。當地教育局亦反駁指，會支持任何對學生健康着想的決定。

▼貝文的「孱弱」論惹起不少人反駁，認為他低估嚴寒的威力。

Hey Matt Bevin, I double dog dare you to stick your tongue to that pole outside... pic.twitter.com/5AcOpzrbMM — Shannon Booth (@ShannonGBooth) January 30, 2019

自製「極地」實驗

停工停學下，不少網民沒有如肯塔基州州長所言安坐家中，而是在自家後院「做實驗」。他們紛紛拿起盛滿熱水的杯，在雪地上潑出去。熱水立即結冰，看上去好像形成一片水蒸汽，場面壯觀。

有人拿出水槍試驗，同樣猶如變成一支煙霧槍。有人則吹起肥皂泡，形成透明的水晶球，可謂沒有白費這日難得的假期。

▼零下數十度射水槍會變成如何？網民親自示範。

最自得其樂

這股寒流為不少美國人帶來不便，動物亦不能倖免。多間動物園需要閉館，包括位於紐約州的水牛城動物園（Buffalo Zoo）。館內大部分動物都要搬入室內取暖，唯獨是名為薩卡麗（Sakari）的北極熊。在極地渦旋影響下，薩卡麗仍然活躍於戶外活動。

動物園上載薩卡麗在漫天飛雪下自得其樂的短片。牠可謂園方的最佳宣傳大使。

▼薩卡麗成為「落大雪，又有咩好怕哦」最佳代言人，亦成為動物園宣傳大使。

Is there anyone out there that enjoys this weather more than Sakari? #PolarBearInASnowStorm pic.twitter.com/Hu2jG9lldG — buffalozoo (@buffalozoo) January 29, 2019

（英國廣播公司）