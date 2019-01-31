【蘋果VS Facebook】一個App掀兩大科技巨擘冷戰　但錢還是齊齊搵

蘋果與Facebook是兩大科技巨頭，但外國媒體周四（31日）紛紛報道，兩家公司關係轉趨緊張，《紐約時報》更形容是「冷戰」。 這場「冷戰」由一個Facebook的應用程式而起。該公司私隱問題一直為人詬病，周三（30日）遭揭發自2016年起利誘年輕用戶安裝應用程式「Facebook Reasearch」，以收集他們個人資料，引起私隱爭議。蘋果公司同日宣布，吊銷 Facebook的iOS企業開發者證書，明顯是施以懲罰。 外界形容目前處於冷戰的兩家公司，恐怕短時間內難以改善關係。但所謂「口裏說不，身體卻很誠實」，分析相信兩家科技巨企看在錢銀份上，還是會坐下來「三口六面講清楚」，尋求雙方接受的方案。

資訊科技新聞網站TechCrunch周三（30日）揭發Facebook自2016年起，透過向用戶支付每月20美元（約156港元），利誘13至35歲的年輕用戶，安裝開發者應用程式「Facebook Research」，以獲取他們照片、數據用量及搜尋紀錄等網路數據及資料。

正是這一事件，引致Facebook與蘋果關係緊張，皆因這不但觸發私隱爭議，也有濫用開發者應用程式之嫌。

Facebook沒有把這個應用程式公開放上APP Store，而是設為「開發者應用程式」。按蘋果的企業開發者項目（EDP）協議，容許程式開發者為自己員工提供內部應用程式，或測試一些尚未推出市場的程式。這些程式無需提交蘋果審核，可繞過蘋果的App Store直接下載，原意是想方便程式開發者，Facebook現在此舉便有濫用之嫌。

蘋果Fb私隱冷戰：TechCrunch周三（30日）揭發Facebook自2016年起，透過向用戶支付每月20美元（約156港元），利誘13至35歲的年輕用戶，安裝開發者應用程式「Facebook Research」，以獲取他們照片、數據用量及搜尋紀錄等網路數據及資料。（Getty Images）

Facebook違反協議 被罰得焦頭爛額

於是蘋果同日便以Facebook違反協議為由，吊銷後者開發者證書，這大大打擊Facebook的程式開發及員工士氣。

Facebook不僅無法在iOS上測試應用程式的開發版本，員工更無法使用公司內部應用程式，甚至因此連在公司買午餐或溝通都有困難。

蘋果Fb私隱冷戰：蘋果吊銷Facebook開發者證書後，Facebook員工無法使用公司內部應用程式，更因此連在公司買午餐或溝通都有困難。（Getty Images）

用戶私隱的爭議

這或多或少揭示兩家公司在這個問題上的爭議。蘋果一直宣稱努力捍衛用戶私隱，行政總裁庫克（Tim Cook）2018年曾譴責社交媒體公司，斥他們收集消費者個人信息獲利，並諷刺Facebook令用戶資料外泄；相反Facebook在私隱問題上則一直問題百出，2018年3月時爆出的「劍橋分析」（Cambridge Analytica）醜聞，只是其中之一。

蘋果在2018年實施新私隱政策，禁止程式開發者收集用戶使用其他應用程式的數據，作廣告及市場分析用途，Facebook的數據收集應用程式「Onavo Project」亦因此被剔除。「Facebook Research」卻因屬開發者應用程式，成功避過蘋果的私隱政策「苟且偷生」。

蘋果Fb私隱冷戰：蘋果一直予人「尊重用戶私隱」臉的形象，行政總裁庫克（Tim Cook）2018年更曾譴責社交媒體公司收集消費者個人資料。（Getty Images）

冷戰階段 蘋果先贏一仗

我們無法得知蘋果今次決定的主因，是否想借「違反企業開發者項目協議」打擊Facebook的私隱問題。不過輿論大部分都站在蘋果一方，大撐公司積極保護用戶私隱。他們認為蘋果可以吊銷證書作手段，對經常違反用戶信任的應用程式開發者採取強硬立場。

Facebook對此反駁稱，公司從無隱瞞「Facebook Research」用途；又強調程式只有不足 5%青年用戶，公司亦已獲他們家長同意。不過無論如何，Facebook在事件上的確是理虧，因為他們確實是違反協議在先，被蘋果「捉到痛腳」。

外界形容兩家公司目前正處於冷戰，恐怕短時間內很難改善關係。如此看來，蘋果是先贏一仗，不但出師有名，又能保住「尊重用戶私隱」的金漆招牌。

蘋果Fb私隱冷戰：外界形容Facebook與蘋果正處於冷戰，恐怕短時間內難以改善關係。不過兩間巨企的關係會進一步惡化，甚至全面開戰嗎？（Getty Images）

冷戰歸冷戰 賺錢還賺錢​

在這場冷戰中，兩間巨企的關係會否進一步惡化至全面開戰嗎？甚至有人猜想冷戰會否升級，如蘋果把Facebook在App Store下架，或Facebook反擊主動下架？答案明顯是：不會。他們打開門口做生意，彼此都需要對方。

蘋果可能不喜歡Facebook，但「果粉」卻並非如此。Facebook擁有的Instagram、WhatsApp及Snapchat等，均是App Store中受歡迎的免費應用程式，蘋果若向Facebook進一步開戰，打壓這家社交媒體巨擘，就等於放棄Facebook超過20億的用戶，將他們白白送給對手Android，這有可能嗎？

反之Facebook亦需要蘋果。Facebook收入依賴智能電話上的移動廣告，這些廣告佔總廣告收入93%。蘋果作為智能電話巨頭，在世界各地的市場佔有率均相當高，Facebook不可能想與蘋果交惡。

事實就是既然大家都輸不起，那麼儘管存在分歧，都不要跟錢作對，繼續打交道「傾掂數」才是最實際。

（綜合報道）