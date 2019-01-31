荷蘭教堂馬拉松式禮拜2300小時　成功「庇護」難民家庭

俗語有云「拜得神多自有神庇佑」，雖然虔誠敬拜是否會感動上蒼不得而知，但荷蘭一場持續96天、即超過2300小時的禮拜儀式卻「真的奏效」。 荷蘭一家教堂為免一個亞美尼亞難民家庭遭遞解出境，試圖舉行馬拉松式的禮拜儀式，以「走法律罅」方式「庇護」他們。在教堂連續舉行儀式96天後，國會最終在周三（30日）批准該家庭繼續留在荷蘭。

來自亞美尼亞的塔姆拉江（Tamrazyan）一家五口，向荷蘭申請政治庇護遭當局拒絕，需被逐出境。他們10月起躲進於海牙（The Hague）的伯特利教會（Bethel Church ）逃避遣返。

教會主席赫特馬（Theo Hettema）想出妙計，透過利用荷蘭警方不得在宗教儀式舉行時進入教堂的法律條文，自10月26日起令教堂持續舉行禮拜儀式，並吸引數以百計的牧師及義工參與。他們試圖阻止塔姆拉江一家被遣返的命運。

荷蘭教堂連續禮拜：塔姆拉江家的長女及幼子在教堂內侍奉。（視覺中國）

經歷96天逾2300小時的連續禱告後，塔姆拉江一家終於守得雲開。荷蘭國會周二（29日）宣布，執政4黨聯盟達成所謂的「赦免兒童」（Children's pardon）協議，並最終允許這個5人家庭逗留。

赫特馬之後宣布中止長達3個多月的拜儀式，並表示對於數百個難民家庭將在荷蘭得到安全未來而十分感恩。教會表示，自禱告開始以來，有超過1000人到教堂參加儀式。

荷蘭教堂連續禮拜：荷蘭海牙新教教會主席赫特馬（左）想出妙計，自10月26日起不停舉行禮拜，防止塔姆拉江一家被逐。（視覺中國）

↓↓信眾在教堂內唱詩歌↓↓

Heerlijk zingen in een volle #Bethelkapel 🎶🎶🎶#kerkasielBethel #kinderpardon pic.twitter.com/hGUGRQX0ov — Hayarpi (@hayarpi_3) 2019年1月18日

塔姆拉江一家居於荷蘭已達9年，當初逃離故鄉是因為其父親參與政治活動後接到死亡恐嚇。他們在荷蘭政府拒絕其庇護申請後提出上訴，指當局的決定影響了家庭中3名年齡為21、19和14歲的青少年。

荷蘭執政聯盟中的3黨原本也支持赦除塔姆拉江的遣返令，唯獨荷蘭總理呂特（Mark Rutte）所屬的反移民、中間偏右自由民主人民黨（VVD）反對，導致談判膠着，拖延至今。協議達成後，荷蘭政府將重新檢視其他棘手的兒童案件，估計涉及有約700名兒童。

但路透社指出，雖然協議對塔姆拉江一家而言是好事，但對那些剛剛才遭遣返的家庭來說，永遠都來得太遲。有律師向全荷通訊社（ANP）表示，這樣對那些家庭十分不公平，情況也令人非常心痛。

（綜合報道）