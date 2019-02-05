【小豬佩奇】Peppa的中國奇幻之旅　如何成為內地網民的「梗」？

由阿里巴巴影業和英國授權方娛樂一號（Entertainment One，簡稱eOne）合作的賀歲動漫電影《小豬佩奇過大年》，農曆大年初一（2月5日）在內地上映。預告片《啥是佩奇》一經發布便在內地社交媒體「洗版」，再度掀起原本已有些退燒的Peppa Pig熱潮。 《Peppa Pig》（香港譯《粉紅豬小妹》，內地譯《小豬佩奇》）來自英國，最早是在2015年引入中國，2017年下半年起突然爆紅內地社交網絡。它的「在地化」之旅，充滿只有內地網民才明白的「梗」。 這一西方產物究竟是如何成了中國特色的社交網絡狂歡？

中央電視台少兒頻道2015年6月率先在早間檔，即上午7時，播出《Peppa Pig》動畫。後者在同類節目的收視率排名中，迅速躍升至首位。（視覺中國）

動畫主角是4歲的粉紅豬女Peppa，整部劇集便是圍繞她與家人以及朋友的日常故事展開。她在中國的成名之路可概括為三個階段。首階段是2015年，中央電視台少兒頻道與國內幾大視頻平台，先後引進了這部英國動畫。簡單正面的劇情，兼具娛樂和教育功能，擄獲大批忠實的幼齡粉絲和家長，高居收視榜單前列。

內地搜索引擎百度上，關鍵字「小豬佩奇」的搜索指數2016年1月約為1.8萬，2019年1月達到約14.8萬。（網絡截圖）

一隻不列顛豬的中國「裂變」

從故事描述上可看出，Peppa家住在倫敦西區的一個高級中產階級住宅區。Peppa熱愛音樂，擅長彈奏小提琴，會購買貴族式禮帽，一家四口假期會坐私人遊艇出遊，這些細節都形象地刻畫了英國中產階級的生活文化。動畫亦沒有放過英國王室元素，Peppa與一班好友還前往白金漢宮拜訪英女王，並與她一起在雨中玩跳水氹遊戲。

《Peppa Pig》劇情簡單，幾乎無反派人物、每集結局皆歡樂和諧，對於成年人略顯乏味和幼稚的動畫，卻在內地網絡平台「裂變」出意想不到的效果。這要說到內地的網絡生態，一言不合就發表情包，是當下中國網民之間流行的一種對話方式。《Peppa Pig》在幼齡觀眾和年青家長中打下收視基礎後，eOne於2016年10月開始在微信平台推出官方表情包，兩周內下載量超過100萬次。截至目前，微信應用程式上已有6套Peppa Pig官方表情包。

宣傳片《啥是佩奇》中，爺爺為孫女製作的佩奇鼓風機，成了熱銷商品。（視覺中國）

潮語：豬豬女孩、塑膠姊妹花

不過網民根據時下熱點自製的表情包，才是令Peppa打響更高網絡知名度的催化劑，也就是小豬成名之路的第二階段。他們為Peppa的圖片配搭網絡潮語，例如最為經典的「豬豬女孩」和「塑料姐妹花」，以中國社交網絡特有的表達方式自娛自樂。

「豬豬女孩」最初是一名微博用戶發布的話題，指那些又笨又傻，笑點很低，愛吃美食，對朋友仗義的單純女孩，無貶低之意。已經小有名氣的Peppa，被網民拿來當作「豬豬女孩」的典範。

後來套用在Peppa身上的潮語，還衍生出「精緻的豬豬女孩」和「豬精女孩」。前者比「豬豬女孩」多了注重打扮、正能量的意味；後者則指多事、愛作怪的人，與「豬豬女孩」截然相反，常用來自嘲。

內地年青網民常用配有文字的表情貼圖來對話，Peppa Pig也被製成海量表情包。（網絡圖片）

「塑料姐妹花」意指貌合神離、勾心鬥角的女生關係。Peppa與好友小羊蘇茜（Suzy Sheep，內地譯「蘇西」）的友情，就被內地網民戲謔為「塑料姐妹花」。事源Peppa學極都不會吹口哨，於是打電話給最好的朋友蘇茜。意外的是蘇茜一學就會，Peppa即刻變「嬲嬲豬」，掛斷好友電話。網民還蒐集了很多其他「證據」，指證她們的「虛假」友情。

表情包是Peppa形象在地化的標誌性產物之一，全是內地年青人一種對時代文化的維繫，也是一場自嘲式的狂歡。

地盤也要掛上巨型佩奇紅布，慶祝新春。（視覺中國）

二次創作各地方言短片 衍生次文化

到了第三階段，網民所追捧的Peppa Pig已脫離漫畫內容本身，就是於內地短視頻平台如彈幕網站嗶哩嗶哩（Bilibili）、快手和抖音等，掀起二次創作熱潮，形成獨樹一幟的次文化。2017年有網民對《Peppa Pig》動畫進行二次創作，重塑劇情並用地方方言配音，然後上載到嗶哩嗶哩。其中由果子哥哥工作室創作的《重慶版小豬佩奇來了》，目前已獲得超過500萬次點擊。

這些視頻多結合方言中搞笑的表達方式，或將劇情荒誕化，因而受到網民追捧。網民的創作熱情受到激發，隨後不斷湧現出廣東話、上海話、四川話、新疆話、東北話等十幾種方言版的《Peppa Pig》。但因部分二次創作的內容太黃太暴力，大概2018年5月開始，抖音便禁止了「小豬佩奇」的相關影片話題。

此外，快手短視頻平台上一條網民將Peppa紋在背部的影片引起網絡轟動，另一名網紅主播喊出「小豬佩奇身上紋，掌聲送給社會人」口號，瞬間讓Peppa在短視頻平台的熱度飆升。

一名內地網民將Peppa紋在背部，並把相關視頻上載到短視頻平台，形成病毒式傳播。Peppa至此成為「社會人」次文化的形象標誌。（網絡圖片）

這隻不列顛豬仔至此成為「社會人」次文化的形象標誌。無論是成年人還是青少年網民，紛紛曬出身上印有紋身貼紙，或帶有Peppa配飾的圖片和短片，自嘲為「社會人」。何為「社會人」？《環球時報》英文版的解析是：「那些與主流價值觀背道而馳，通常受教育程度不高，沒有穩定工作的人。」

加入成年人世界的複雜社會元素後，Peppa 的單純形象與之形成強烈「反差」，反而擊中網民笑點，不過此Peppa已非彼Peppa。