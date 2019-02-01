挖隧道打劫銀行？　路陷意外發現秘道　疑點重重FBI跟進調查

挖隧道打劫銀行，看似只是電影橋段，但或者在現實生活也真有其事。 美國聯邦調查局（FBI）及彭布羅克派恩斯市（Pembroke Pines）警方周三（30日）表示，他們在佛羅里達州南部布勞沃德郡（Broward County）發現一條長約45米、直徑約60至90厘米的神秘隧道；由於隧道的終點是通往佛朗明哥派恩斯購物中心（Flamingo Pines shopping center）內的大通銀行（Chase Bank），因此懷疑與企圖搶劫銀行有關。

彭布羅克派恩斯公共工程（Pembroke Pines Public Works）周二（29日）晚上接報出現路陷，於是派工人前往維修，卻發現路陷的坑洞中有一條橙色電線，於是聯絡警方。警方調查後發現秘道長約46米，直徑僅得60至90厘米，一直通往市區銀行。警方覺得事有可疑，最後決定通知FBI。

FBI發現隧道的入口處被一個木板蓋着，附近有一台小型發電機、一台絞車和一輛四輪手推車，而隧道內則找到一對泥濘的靴子、小型的自製梯和凳子，還有一些挖掘工具。

FBI發言人萊弗諾克（Michael Leverock）表示，「我只在電影中看過類似的東西，這真的是個獨特的案件。這個洞非常細小，令人感到幽閉恐懼症（claustrophobic）」；他又指不管隧道是誰建的，「他們可能已經這樣做了近一個月，這並非一晚的工夫。」

警方及FBI現正追查事件，還派出警犬搜查隧道。目前隧道內未有找到人，銀行也未被入侵，亦沒有金錢捐失。

（綜合報道）