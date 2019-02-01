馬來西亞新任最高元首宣誓就職

馬來西亞彭亨州（Pahang）阿卜杜拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）周四（31日）宣誓就任馬來西亞第16任最高元首。

阿卜杜拉當日從彭亨州抵達首都吉隆坡，隨即在吉隆坡國會廣場出席歡迎儀式。現場奏馬來西亞國歌，鳴響禮炮，阿卜杜拉檢閲儀仗隊。

隨後，在吉隆坡的國家皇宮舉行具有馬來傳統特色的宣誓就職儀式。在各州蘇丹、州統治者或代表、總理馬哈蒂爾等政府官員的見證下，阿卜杜拉宣誓就任第16任元首。他的任期從當天開始，為期5年。霹靂州（Perak）納茲林（Sultan Nazrin Shah）宣誓就任副最高元首。

阿卜杜拉上周四（24日）由馬來西亞統治者會議（Conference of Rulers）任命為最高元首，接替於1月6日辭職的第15任最高元首穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）。阿卜杜拉現年59歲，不久前接替其父親出任彭亨州蘇丹。根據當地媒體指，他熱心體育，現任國際足聯理事會理事。

馬來西亞實行君主立憲聯邦制。最高元首為國家元首、伊斯蘭教領袖兼武裝部隊統帥，由統治者會議從馬來西亞9個州的世襲蘇丹或州統治者中選舉產生，任期5年。

（新華社）