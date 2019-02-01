意大利小鎮招徠外國人　移民遷入生B　有8萬元獎金

意大利西北部小鎮洛卡納（Locana）坐落於阿爾卑斯群山中，風景如畫。然而，這個寧靜小鎮背後卻面臨「高齡少子化」危機。 鎮長馬蒂埃特（Giovanni Bruno Mattiet）為令小鎮恢復昔日繁榮，第一次向外國人招手，凡以此地為家且育有子女者，3年內可獲「獎金」9000歐元（約8萬港元）。

洛卡納人口從20世紀初逾7000人，減至現在不足1500人。2018年，小鎮有40人去世，但只有10名嬰兒出生。隨着年輕夫婦及兒童愈來愈少，洛卡納的商店、餐廳及生活設施都關閉，唯一的學校也面臨關門的命運。

鎮長馬蒂埃特接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表示：「人們前往都靈找工作。當地學校每年都面臨因學生少而停課的風險。我不能讓這種事發生。」

為挽救人口呈負增長的洛卡納，馬蒂埃特提出分3年向移居至洛卡納的家庭支付這筆獎金。他說：「我們想吸引主要是能遙距工作的年輕人以及專業人士，或是願意在此展開活動的。」此外想獲得獎金者，年收入須超過6000歐元（約5.4萬港元），且有至少一個孩子。

鎮長原先想吸引意大利人或已經在意大利生活的外國人移居當地，惟反應不理想，只好將範圍擴大至海外非意籍人士。

馬蒂埃特續道：「我們有幾十間已關閉的商店、酒吧、餐廳和精品店等待新店東來經營。」

（鏡報／新華社）