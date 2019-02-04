阿仙奴發布搞笑賀歲片　細看西方球壇刮起的中國風

農曆新年將至，英超球會阿仙奴日前在網上特地發布新年賀歲短片，祝賀全球華人新春快樂。一眾球員穿起唐裝，說「不鹹不淡」的中文，又上演賀歲情景劇，引得不少網民熱烈分享。過往只會出現在綠茵場竭力打拚的硬凈鐵漢，表現出幽默搞笑的鮮見一面，着實令球迷們忍俊不住。 不過，西方足壇這股中國風，這一兩年，的確鬧得沸沸揚揚。

近年來，每到農曆新年，不少歐洲球會都會發表賀年短片，希望與華人球迷加強互動。阿仙奴去年已經有發布短片，向全球華人拜早年。今年的賀歲片，一眾兵工廠球星更化身「麻將友」、「問三問四」親戚，又上演點爆竹、包餃子等情景，說着不太自然的中文……

綠茵場上的中國元素

相信很多人都已經留意到，西方足壇已經吹起一陣陣「中國風」。不少中國元素進入賽場：來自中國的資本紛紛進駐歐洲足球領域。無論是球衣贊助、球場橫幅、賽事贊助，甚至是球會的參股，也有中資的蹤影。

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譬如，中國首富王健林曾斥資4500萬歐元，收購西甲球會馬德里體育會的兩成股權（後在2018初已出售）、商人陳雁升在2016年買入老牌球會愛斯賓奴54%股權，成為球會大股東等。意甲的兩大傳統班霸AC米蘭和國際米蘭，也先後被中資入主（雖然後來已撤資）。

即便是投資門檻最高、最為商業化的英超聯，在18-19球季，已經有4分1球會的球衣印上中文商標。由此可見，中國因素在市場價值極高的西方足球生態，影響力越來越大。

在西方球會的角度而言，中國的足球市場極其龐大，轉播費、球會商標稅、球衣、周邊商品的銷售，能從國內市場獲取的利潤實在不少。此外，也有不少球會特意開設微博，希望藉中國盛行的社交網絡渠道，連結中國球迷。

阿仙奴的官方微博介面。

加上，近年中國國家主席習近平多次表明，要令中國一躍成為世界足球強國，誓言在2025年之前利用足球運動，打造接近8000億美元的體育經濟，更有國內傳媒報道，中國足協有意申辦2030年世界盃。習近平一聲令下，中國不少資本家紛紛在歐洲足球市場攻城掠地，向24家歐洲球會投資了約25億美元。

而且，中國的資本亦對歐洲的足球轉會市場產生影響。在2016至17球季，中超聯賽的球隊便合共花上了4億多美元，購入本在歐洲參賽的頂級球星和教練。雖然後來中國政府開始收重稅，打擊國內資本家針對跨國球員轉會的瘋狂買賣，不過，這仍無阻中國企業成為各大歐洲聯賽，以至國際足協的重要贊助商。

阿根廷傳奇中場馬斯查蘭奴（Javier Mascherano），現效力中超球會河北華夏幸福。

「中國特色」俄羅斯世界杯

其實，早在去年的俄羅斯世界盃，球場內的「中國元素」早已引人注目：賽場廣告幾乎全被中國企業壟斷：地產商萬達集團、乳業蒙牛、家電企業海信和手機製造商VIVO成為四大中資世盃贊助商。《紐約時報》在去年世界盃期間曾發表評論文章，形容這些中國巨企的名字「鮮為人知」（obscure），卻能與VISA、Adidas、可口可樂這些著名全球品牌，同時在全球數以億計的觀眾眼前出現。的確，根據市場數據公司Zenith調查顯示，2018世界盃合計共24億美元的廣告費用，中國便佔了超過8億，即三分之一額份。

中國國家隊多年來未能晉身世界盃決賽周，但賽事中亦不乏「中國元素」。（Getty Images）

而且，世界盃的所有球員球衣、大部分賽事周邊產品、紀念品，都是由中國廠商所製造。無怪乎有評論指出，俄羅斯世界盃最大的經濟得益者不是主辦國，而是未能擠身決賽周的中國。

中國的足球經濟發展在未來能否穩步上揚，尚屬未知。不過，至少在表象上面來看，我們已經可以見到歐洲足球正在流行一場前所未見的「中國風」。