【小豬佩奇】中國特色社會「豬」義？　Peppa Pig熱爆賀歲檔之謎

英國卡通片Peppa Pig（港譯粉紅小豬妹）再一次紅遍中國大江南北，適逢2019豬年，更登陸中國賀歲檔，推出合家歡電影《小豬佩奇過大年》。 為什麼這個英國動畫能在中國變成一個普羅大眾都關注的熱點？

2019年伊始，Peppa Pig幾乎於一夜間在內地各大社交平台「洗板」，這都源於電影宣傳短片《啥是佩奇》。《啥是佩奇》主角反倒不是Peppa Pig，短片講述一位住在農村的老爺爺盼望與兒子一家團聚，而老人只有一部依靠天線連接訊號的手機，因此常常因為收不到訊號而無法順暢地與住在城市的兒子聯絡。

當老人在電話裏詢問孫女「需要什麼」，孫女只說了一句「佩奇」，老人再無法聽清到聽筒另一端的說話。之後，老人開始尋找「什麼是佩奇」。毫無頭緒的老人向村裏人求助，得到的卻是千奇百怪的答案。這一情節被視為是城鄉差異的體現。當生活在城市的人們已經離不開互聯網的時候，農村的人們仍生活在一個信息閉塞的環境。

《啥是佩奇》有「洋蔥」 城鄉與三代人之間的差異

該短片引起是否誇大城鄉差異的質疑，不過，老爺爺這一形象自是一類農村老人的寫照：他們對新科技產生好奇，但是他們出於節儉的觀念而不願將金錢花費在自己不熟悉的事物之上，而另外一個重要原因，是缺少兒女向他們介紹新潮流的發展。

《啥是佩奇》宣傳短片截圖。（網絡截圖）

片中爺爺也可以說是中國「空巢老人」的一類典型。雖然他天天期盼與兒孫見面，然而連一通電話都難以完整交流；孫女一輩已經沉浸在觀看Peppa Pig的世界，而他則從未聽聞。在團年飯上，他一個人興高采烈地展示為兒子採摘的蘑菇、和大棗，但兒子一家則毫無興趣。這種隔着城市與農村、三代人之間的鴻溝似乎難以跨越，然而當老人拿出自己用鼓風機製造的「鋼鐵版Peppa Pig」，兒子一家由面對蘑菇時的毫無興致變成眼前一亮。

《啥是佩奇》短片中的鼓風機「鋼鐵Peppa Pig」，也成為蛋糕造型。（視覺中國）

或許是這一情景令兒子意識到與老人之間所缺少的溝通，短片的結局是三代同堂一齊在影院觀看Peppa Pig電影，而老人亦拿着智能手機與村友通話，笑不攏嘴。可見短片所打的「溫情牌」相奏效。

在全球廣受歡迎的Peppa Pig，成為了《啥是佩奇》短片中老爺爺最大的困惑。（getty images）

中英合拍賀歲片 內地IP消費文化正轉變

這套英國動畫紅遍中國大陸，除了因Peppa Pig卡通夠溫情趣致，也突顯了西方卡通IP（知識產權，Intellectual Property）在中國在地化的化學現象。近年來，IP改編越來越成為中國影視文化界的潮流。影視劇可以由原本就受人歡迎的動畫、小說、或遊戲等載體改編而成，例如《三生三世十里桃花》、《鬼吹燈》等，由於這些題材本身就具備關注熱度，因此，IP本身所衍生的產品亦容易受到消費者的青睞。

佩奇在中國——「豬」影處處：

而Peppa Pig作為一部英國卡通片，受到了各國學齡前小朋友的歡迎，因此Peppa Pig擁有了作為IP改編的基礎，其帶動的網絡次文化、表情包等，也令它成了具中國網絡特色的卡通人物，影視及周邊產業都極具潛力。長久以來，西方卡通來到中國都飽受版權問題要脅，翻版DVD、盜版視頻及「山寨貨」問題嚴重，阿里巴巴影業與小豬佩奇所屬公司Entertainment One（eOne）共同炮製「中英合拍」賀歲片，卻打開了一個關口。

Peppa Pig此次紅遍中國，成為了跨越城鄉之間以及隔代的鴻溝、家人團聚的溫馨象征。（視覺中國）

內地富商王健林於2016年中曾豪言「上海迪士尼廿年盈不了利」，並宣稱在全國開15至20間萬達城主題樂園，去打敗只此一家的迪士尼。兩年幾過去，上海迪士尼大熱、米奇老鼠和唐老鴨等IP依然深受歡迎，顯然是給王健林打臉。相比之下，阿里巴巴影業跟eOne合拍賀歲片的，把IP優勢融入中國文化及社會境況中，阿里受惠於這股「佩奇熱」，股價應聲漲了近5%。

Peppa Pig作為一部英國經典卡通，至今仍然深受各國小朋友的歡迎，本身具備有IP改編的基礎。（視覺中國）

小豬佩奇的例子，無疑引證了西方卡通IP及周邊產業在中國市場變得成熟了。當然，中國本土創作的動畫卡通、IP，能否打開另一片天，未來跟西方卡通一較高下，還是要靠文化創意的培養。