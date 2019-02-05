【小豬佩奇】兩代英國動畫在中國　小火車Thomas怎被Peppa超車?

2015年8月，一隻頭部似風筒、名為Peppa的粉紅小豬攜家帶口來到中國，躍然登上中央電視台熒幕，俘獲一大批小朋友及大人的芳心。這部來自英國的學前兒童動畫片——《Peppa Pig》（港譯粉紅豬小妹）短短幾年，便在中國掀起「佩奇」熱潮。 曾經是央視少兒頻道年度的熱播動畫《Thomas & Friends》（內地譯：托馬斯和朋友們），早年已從電視頻道黯然下畫。小豬Peppa 與小火車Thomas是兩代英國卡通動畫的代表，在中國的不同走向，反映着什麼？

《Thomas & Friends》1984年在英國獨立電視台製片公司（ITV）旗下電視台首次播出，其後被翻譯成45種語言在185個國家及地區播出，至今已播出逾500集。（Thomas&Friends官網）

將時鐘撥回至35年前，經典動畫《Thomas & Friends》1984年在英國獨立電視台製片公司（ITV）旗下電視台首次播出後反應熱烈，其後更被翻譯成45種語言在185個國家及地區播出，至今已播出逾500集。

產自二戰期間的Thomas 提倡勤力有用

《Thomas & Friends》的故事發生在四面環海的索德島（Island of Sodor），島上有許多像主人公Thomas一樣的小火車，它們每天互相幫助，兢兢業業。Thomas等一系列角色代表了英國工人階級，片中強調團結友愛及服從意識，連片尾曲亦不斷重複「它們是非常有用的小火車」（They are really useful crew）。

《Thomas & Friends》講述一架名為Thomas的小火車，與小夥伴在索德島辛勤工作的故事。這部動畫片2009年引進中國後，獲得央視少兒頻道年度熱播動畫片稱號。（Thomas&Friends官網）

這與其創作背景不無關係，《Thomas & Friends》由英國聖公會牧師奧德里（Wilbert Vere Awdry）於二戰期間構思。當時，他年幼的兒子克里斯托夫（Christopher Awdry）患有麻疹，無法上學。他因此創作出蒸汽火車的床邊故事，後被稱為《鐵路系列》（The Railway Series》，於1945年出版。

那年適逢二戰結束，英國百廢待興。社會缺乏年輕勞動力，亟需鼓勵人們積極工作，恢復生產秩序。Thomas小火車因此一炮而紅，動畫以及周邊產品暢銷全球，卡通向小孩灌輸友情、勤奮向上等價值觀，不乏感人情節，也令這「長相有點詭異」的火車頭，在家長圈子贏盡口碑。

Thomas模型玩具亦曾受內地玩具商青睞。時過境遷，中國玩具市場已被迪士尼、熊出沒、Peppa等所佔領。（Thomas&Friends官網）

《Thomas & Friends》動畫2009年1月引進中國後，獲得央視少兒頻道年度熱播動畫片稱號。但整體而言，認識及鍾愛這套卡通的中國「00後」並不多。十數年前，內地玩具商店都有賣Thomas模型玩具，現在幾乎都是迪士尼、熊出沒、Peppa的天下。

來到2019年，充滿童趣、貼近社會發展的Peppa Pig，相比強調「做架有用的火車」的Thomas，更為小朋友受落。

《Peppa Pig》2004年在英國首播後，廣受小朋友及大人歡迎。這部動畫片2015年8月在中國中央電視台播出後，在內地掀起「佩奇」熱潮。（Peppa Pigg官網）

「住山頂」的Peppa 體現中產家庭育兒典範

誕生於2004年的《Peppa Pig》，主角小豬佩奇一家是中產階級的代表。Peppa一家四口住在山頂一棟二層洋樓，擁有一輛四座的紅色開篷車，家門口可以種樹、養花及曬太陽。周末，牠們還會出外野餐、看演出、開派對。

Peppa這個豬豬家庭還時常網購、豬太太的廚房有濾水器、豬先生租借的露營車裝有人工智能（AI）語音導航、Peppa就讀的幼稚園有豐富多樣的課程及活動：芭蕾舞、小提琴、參觀博物館等。

《Peppa Pig》無論是角色形象，抑或中產階級的育兒方式，都更貼近現代社會的發展。（Twitter@Peppa Pigg office）

卡通裏也不乏中產階級的育兒方式：Peppa弄壞南瓜，誠實的向豬爸爸認錯而獲得原諒；豬媽媽鼓勵孩子出外郊遊，不應留在露營車看電視。父母都堅持原則去糾正孩子錯誤，而不會向孩子大叫大罵。而片中活潑淘氣的主人翁Peppa；身材圓潤、溫柔耐心的豬太太；大智若愚、勤力顧家的豬先生；天真可愛的弟弟George，和諧的中產家庭模範，無疑亦受到中國日漸富裕的社會嚮往。