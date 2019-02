【小豬佩奇】兩代英國動畫在中國　小火車Thomas怎被Peppa超車?

2015年8月,一隻頭部似風筒、名為Peppa的粉紅小豬攜家帶口來到中國,躍然登上中央電視台熒幕,俘獲一大批小朋友及大人的芳心。這部來自英國的學前兒童動畫片——《Peppa Pig》(港譯粉紅豬小妹)短短幾年,便在中國掀起「佩奇」熱潮。 曾經是央視少兒頻道年度的熱播動畫《Thomas & Friends》(內地譯:托馬斯和朋友們),早年已從電視頻道黯然下畫。小豬Peppa 與小火車Thomas是兩代英國卡通動畫的代表,在中國的不同走向,反映着什麼?

將時鐘撥回至35年前,經典動畫《Thomas & Friends》1984年在英國獨立電視台製片公司(ITV)旗下電視台首次播出後反應熱烈,其後更被翻譯成45種語言在185個國家及地區播出,至今已播出逾500集。

產自二戰期間的Thomas 提倡勤力有用

《Thomas & Friends》的故事發生在四面環海的索德島(Island of Sodor),島上有許多像主人公Thomas一樣的小火車,它們每天互相幫助,兢兢業業。Thomas等一系列角色代表了英國工人階級,片中強調團結友愛及服從意識,連片尾曲亦不斷重複「它們是非常有用的小火車」(They are really useful crew)。

這與其創作背景不無關係,《Thomas & Friends》由英國聖公會牧師奧德里(Wilbert Vere Awdry)於二戰期間構思。當時,他年幼的兒子克里斯托夫(Christopher Awdry)患有麻疹,無法上學。他因此創作出蒸汽火車的床邊故事,後被稱為《鐵路系列》(The Railway Series》,於1945年出版。

那年適逢二戰結束,英國百廢待興。社會缺乏年輕勞動力,亟需鼓勵人們積極工作,恢復生產秩序。Thomas小火車因此一炮而紅,動畫以及周邊產品暢銷全球,卡通向小孩灌輸友情、勤奮向上等價值觀,不乏感人情節,也令這「長相有點詭異」的火車頭,在家長圈子贏盡口碑。

Thomas模型玩具亦曾受內地玩具商青睞。時過境遷,中國玩具市場已被迪士尼、熊出沒、Peppa等所佔領。(Thomas&Friends官網)

《Thomas & Friends》動畫2009年1月引進中國後,獲得央視少兒頻道年度熱播動畫片稱號。但整體而言,認識及鍾愛這套卡通的中國「00後」並不多。十數年前,內地玩具商店都有賣Thomas模型玩具,現在幾乎都是迪士尼、熊出沒、Peppa的天下。

來到2019年,充滿童趣、貼近社會發展的Peppa Pig,相比強調「做架有用的火車」的Thomas,更為小朋友受落。

《Peppa Pig》2004年在英國首播後,廣受小朋友及大人歡迎。這部動畫片2015年8月在中國中央電視台播出後,在內地掀起「佩奇」熱潮。(Peppa Pigg官網)

「住山頂」的Peppa 體現中產家庭育兒典範

誕生於2004年的《Peppa Pig》,主角小豬佩奇一家是中產階級的代表。Peppa一家四口住在山頂一棟二層洋樓,擁有一輛四座的紅色開篷車,家門口可以種樹、養花及曬太陽。周末,牠們還會出外野餐、看演出、開派對。

Peppa這個豬豬家庭還時常網購、豬太太的廚房有濾水器、豬先生租借的露營車裝有人工智能(AI)語音導航、Peppa就讀的幼稚園有豐富多樣的課程及活動:芭蕾舞、小提琴、參觀博物館等。

《Peppa Pig》無論是角色形象,抑或中產階級的育兒方式,都更貼近現代社會的發展。(Twitter@Peppa Pigg office)

卡通裏也不乏中產階級的育兒方式:Peppa弄壞南瓜,誠實的向豬爸爸認錯而獲得原諒;豬媽媽鼓勵孩子出外郊遊,不應留在露營車看電視。父母都堅持原則去糾正孩子錯誤,而不會向孩子大叫大罵。而片中活潑淘氣的主人翁Peppa;身材圓潤、溫柔耐心的豬太太;大智若愚、勤力顧家的豬先生;天真可愛的弟弟George,和諧的中產家庭模範,無疑亦受到中國日漸富裕的社會嚮往。