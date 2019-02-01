【極地渦旋】美國凍到似冷凍庫　民眾大玩「Frozen Pants」冷凍褲

近日如果看到美國街頭或社交網站，看到一條條無人穿着的牛仔褲在雪地上豎立、倒豎蔥、或是似正在行走、跳舞。請不要害怕，你不是見到鬼，亦非有隱形人存在，而是當地民眾玩厭堆雪人，趁天寒地凍搞搞新意思。

美國中西部自周二（29日）起受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，極寒氣溫低見攝氏零下49度。目前該地區全部學校和部分政府建築已經關門，大批民眾乾脆苦中作樂，發揮創意大玩這個冬日限定的「冷凍褲」（Frozen Pants）活動：他們把浸濕的牛仔褲以不同形態放到戶外，牛仔褲迅即冷凍結冰成硬繃繃，就像一件件藝術品。