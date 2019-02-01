【極地渦旋】美國凍到似冷凍庫　民眾大玩「Frozen Pants」冷凍褲

撰文：凌俊賢
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近日如果看到美國街頭或社交網站，看到一條條無人穿着的牛仔褲在雪地上豎立、倒豎蔥、或是似正在行走、跳舞。請不要害怕，你不是見到鬼，亦非有隱形人存在，而是當地民眾玩厭堆雪人，趁天寒地凍搞搞新意思。
美國中西部自周二（29日）起受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，極寒氣溫低見攝氏零下49度。目前該地區全部學校和部分政府建築已經關門，大批民眾乾脆苦中作樂，發揮創意大玩這個冬日限定的「冷凍褲」（Frozen Pants）活動：他們把浸濕的牛仔褲以不同形態放到戶外，牛仔褲迅即冷凍結冰成硬繃繃，就像一件件藝術品。
#chiberia #Chicagoweather #PolarVotex2019 #PolarVortex #NWIWeather #news #frozenpants pic.twitter.com/HJCbsWoRle— Nanette (@NanetteMetz) 2019年1月31日
美國中西部自周二（29日）起受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，極寒氣溫低見攝氏零下49度，陸空交通嚴重受阻，迄今至少21人死亡。當地不少企業、學校及選擇停工停課，讓民眾在家避寒「放寒假」。他們於是發揮小宇宙玩餐飽，在屋企門外玩「冷凍褲」，並加上「#frozenpants」標籤，放在社交網站「呃like」。
單是將直立在家門外實在太簡單，他們出盡心思讓這些牛仔褲擺出不同姿勢，有人出動自己的制服，更有人為牛仔褲配搭上身衣服，讓雪地成為雕塑展覽。
美國嚴寒天氣：民眾大玩「冷凍褲」（Frozen Pants），兩隻小狗依偎在牛仔褲旁，是否以為主人憑空消失了？（Instagram / mypalooriginal ）
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（綜合報道）