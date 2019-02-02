止痛藥布洛芬發明者去世　享年95歲

港人遊日必買的止痛藥中，大都含有一種名叫「布洛芬」（Ibuprofen）的藥物。「布洛芬」可消炎、止痛及退燒，推出至今已成世界最暢銷的止痛藥之一，舒緩無數飽受經痛、頭痛或關節炎人們的痛楚。 發現「布洛芬」的英國化學家亞當斯（Stewart Adams）周三（1月31日）逝世，享年95歲。原來他當年發現這種止痛藥時有段有趣故事，更以自己做白老鼠試藥。

亞當斯的兒子證實，他的父親周三（1月31日）離世。他形容父親是一個非常謙遜的人，一直致力工作及家庭。亞當斯母校、諾丁漢大學（University of Nottingham）教授夏克雪弗（Kevin Shakesheff）表示，亞當斯的研究及貢獻鼓舞人心，並提醒人們只要不斷努力，就有改變世界的機會。

止痛藥布洛芬發現者去世：英國化學家亞當斯（Stewart Adams）1961年發現止痛藥布洛芬。圖為他與團隊在1969年測試藥物消炎程度。（Boots）

機緣巧合自己做「白老鼠」

亞當斯16歲輟學後便開始打工，在藥妝連鎖店Boots做學徒。及後他在諾丁漢大學攻讀藥理學學位，並在英國傳統名校里茲大學（University of Leeds）獲得藥理學博士。他在1952年加入Boots的研究部門，主力尋找一種治療類風濕性關節炎的止痛藥。

亞當斯與研究團隊在1961年發現相關配方前，經歷漫長旅程，曾測試各種各樣不同的配方。他2015年向英國廣播公司（BBC）「自爆」當年發現「布洛芬」的有趣故事。他透露，在一次重要演講前，自己因為宿醉頭疼，所以自行服用新配方，結果發現效果絕佳。

止痛藥布洛芬發現者去世：英國化學家亞當斯（Stewart Adams）1961年發現止痛藥布洛芬。圖為他2013年留影。（諾丁漢大學）

數億人服用「布洛芬」

他們經歷了7年等待，「布洛芬」才獲得批准和許可成為處方藥物。他生前曾表示，自己最滿意的是全世界有數億人正在服用他發現的藥物。

值得一提的是，非類固醇消炎藥「布洛芬」雖有鎮痛、抗炎效果，但屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章）的第1部毒藥，只可在藥房由註冊藥劑師監督下售賣。

（綜合報道）