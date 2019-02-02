泰男曼谷公幹出事險死　兇手竟然是「它」

泰國夜功府（Samut Songkhram）一名男子到曼谷公幹，回家後出現咳嗽、發燒等徵狀，豈料服藥後不見好轉，而且雙眼浮腫、無法呼吸，接着昏倒。家人急忙將他送院求醫，男子插管治療5天後才撿回一命。

28歲男子頌波（Sompol Panarattanasopon）上周日往曼谷的奇隆區，在那裏待了1.5小時左右。但他回家後開始感覺喉嚨很乾、不停咳嗽，還有一點發燒。

頌波的妹妹頌薩慕（Songsamut） 指他本來有過敏和氣喘，最近發作得很頻密。她從沒見過哥哥咳得這麼厲害。她說兄長當天晚上以為自己只是患上感冒，吃下退燒藥便去睡覺，豈料翌日醒來他說胸口很痛以及無法呼吸，說完便昏倒。家人立刻把他送院。

醫生初步診斷後發現他是嚴重過敏引發急性支氣管炎，忽然失去意識是因為他無法正常呼吸。頌波接着完全昏迷，院方立刻將他送入深切治療病房，為他插上喉管治療。他的情況未見好轉，於是再被送往大型醫院。他前後在深切治療病房留醫5天。

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醫生說，氣喘引發支氣管發炎，導致空氣無法到達肺部，加上患者本身就有氣喘，呼吸道周圍肌肉緊縮，使得空氣更難進入。最容易引發病徵的原因就是煙塵、病毒感染，和霧霾。

頌薩慕說，醫生確認哥哥差點就因為PM 2.5而死亡。如果到院時間再晚一點，他可能就救不回來了。她說：「不要小看這些灰塵，它們真的會要你的命！」

醫生提醒說，如發生類似情形，病人請勿自行買藥服用，因為嚴重時可能眼冒血絲、甚至流鼻血，需要立即送院治療。

（世界日報／Coconuts Bangkok）