伊朗難民落難澳洲　拘留中心WhatsApp寫書奪獎：我無權慶祝

若被困在一坐孤島監獄無法出走，只得一部智能電話的你會做甚麼？你不用立即回答，因為以下的故事可能會改變你的想法。 澳洲文學獎「維多利亞總督獎」（Victorian Prize for Literature）周四（1月31日）頒發，伊朗庫德族難民布沙尼（Behrouz Boochani）同時獲得兩個獎項，但他卻無法出席領獎：布沙尼自2013年起被關押在澳洲的海外拘留中心，與其他難民一樣被拒踏足澳洲。 獲獎書籍講述布沙尼在營內5年的難民歲月，是他偷偷以WhatsApp對外發送短訊輯錄而成。書名出自庫德族諺語「庫德族沒朋友，只有山」，亦正正是布沙尼與營內難民生活寫照。

伊朗難民WhatsApp寫書：布沙尼的No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison一書，記述他在這個「監獄」的生活。（布沙尼Facebook）

36歲的布沙尼是原本是伊朗記者，他2013年因逃避當局打壓而乘船偷渡往澳洲，希望尋求政治庇護。可惜澳洲的「離岸政策」非常嚴苛，不但拒絕經水路前往澳洲的難民入境，更將他們強制關押在鄰國巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）的馬努斯島（Manus Island）拘留中心。

布沙尼被澳洲拒諸門外，自此生活在環境極差，有如監獄般的拘留中心，展開他5年的難民歲月。書名No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison（暫譯：沒朋友，只有山：寫於馬努斯島監獄）即由此而來。

伊朗難民WhatsApp寫書：布沙尼為逃避伊朗當局打壓，2013年試圖逃亡到澳洲，「結果來到澳洲又被關押多年。」（法新社）

逃避伊朗打壓 卻被澳洲「收監」

布沙尼坦言，當初因遭伊朗當局打壓而逃亡，「結果來到澳洲又被關押多年。」

由一個地獄輾轉至另一個地獄當然不好受，但布沙尼並無忘掉記者的使命。眼見拘留中心生活條件極差，難民遭遇種種不公義的情況，他決心以智能電話偷偷拍片，在社交媒體報道營內實況，並向報章投稿。他成為澳洲這項具爭議政策下最著名的「難民KOL」

他拍攝的片段更被剪輯成紀錄片《望眼欲穿的難民營》（Chauka, Please Tell Us The Time），引起外界廣泛關注。

「WhatsApp就是我的辦公室」

布沙尼一直有在社交媒體撰文，描述拘留中心的生活。悉尼大學哲學系博士托費希安（Omid Tofighian）2016年看完布沙尼的貼文後深受吸引，並主動聯繫後者：「布加尼問我是否可以幫他翻譯出書，我們自此以WhatsApp收發書中內容。」

拘留中心的難民經常遭遇不公，當局和警衛不時會突擊檢查並沒收難民的個人物品。如果布沙尼將著作寫在紙上，肯定會被充公，所以他只能利用Whatsapp盡量寫作，逐字逐句拼湊成《沒朋友，只有山》。他形容：「WhatsApp就是我的辦公室。」

伊朗難民WhatsApp寫書：馬努斯島（Manus Island）拘留中心生活條件極差，身在其中的布沙尼決心報道營內實況。圖為此拘留中心。（Getty Images）

寫澳洲故事 破例入圍文學獎

「維多利亞總督獎」規定作者必須是澳洲公民，以確保得獎作品是描述澳洲的人和事。不過在評審推薦下，管理文學獎的機構為布沙尼的作品破例，因為這本書正正是描寫澳洲的故事。

《沒朋友，只有山》在「維多利亞總督獎」的七大項目中，分別獲得文學獎與非小說獎。文學獎評審形容，最後這本書是令人驚艷的藝術作品，並讚揚布沙尼用字精準、有詩意，而且富有批判性。

▼布沙尼不時在社交媒體分享島上情況：

A protest happened today on Manus for the first anniversary of relocating us,forcefully, to the new prison camps.A year’s passed and nothing’s changed, only hoplessness is growing, more death and mental illness, and more people desperately trying to take their own lives.#Manus pic.twitter.com/eQxtaxED8W — Behrouz Boochani (@BehrouzBoochani) 2018年11月24日

「我覺得自己無權慶祝」

澳洲當局2017年關閉馬努斯拘留中心，並將布沙尼等人轉移到島內安置，或移送至其他難民營。未找到容身之處的布沙尼留在島上，繼續報道他與難民的生活。

布沙尼無法入境澳洲親身領獎，但他對於得到外界關注感到高興，形容「這不僅是我們的勝利，亦是文學和藝術的勝利，最重要的是，它是人類和尊嚴的勝利」，但另一方面他卻對此感到非常矛盾：「我覺得自己無權慶祝，因為我還有許多朋友在這受苦。」

布沙尼以一字一句及每條短片，慢慢讓世界知道馬努斯島的困境。他坦言，對難民來說，最首要的事應該是取得自由，離開「馬努斯島監獄」開始新生活。不過這對於他們這些漂泊異鄉的難民「人球」來說，又談何容易？

（綜合報道）