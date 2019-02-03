伊朗難民落難澳洲　拘留中心WhatsApp寫書奪獎：我無權慶祝

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若被困在一坐孤島監獄無法出走，只得一部智能電話的你會做甚麼？你不用立即回答，因為以下的故事可能會改變你的想法。

澳洲文學獎「維多利亞總督獎」（Victorian Prize for Literature）周四（1月31日）頒發，伊朗庫德族難民布沙尼（Behrouz Boochani）同時獲得兩個獎項，但他卻無法出席領獎：布沙尼自2013年起被關押在澳洲的海外拘留中心，與其他難民一樣被拒踏足澳洲。

獲獎書籍講述布沙尼在營內5年的難民歲月，是他偷偷以WhatsApp對外發送短訊輯錄而成。書名出自庫德族諺語「庫德族沒朋友，只有山」，亦正正是布沙尼與營內難民生活寫照。

伊朗難民WhatsApp寫書：布沙尼的No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison一書，記述他在這個「監獄」的生活。（布沙尼Facebook）

36歲的布沙尼是原本是伊朗記者，他2013年因逃避當局打壓而乘船偷渡往澳洲，希望尋求政治庇護。可惜澳洲的「離岸政策」非常嚴苛，不但拒絕經水路前往澳洲的難民入境，更將他們強制關押在鄰國巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）的馬努斯島（Manus Island）拘留中心。

布沙尼被澳洲拒諸門外，自此生活在環境極差，有如監獄般的拘留中心，展開他5年的難民歲月。書名No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison（暫譯：沒朋友，只有山：寫於馬努斯島監獄）即由此而來。

伊朗難民WhatsApp寫書：布沙尼為逃避伊朗當局打壓，2013年試圖逃亡到澳洲，「結果來到澳洲又被關押多年。」（法新社）

逃避伊朗打壓　卻被澳洲「收監」

布沙尼坦言，當初因遭伊朗當局打壓而逃亡，「結果來到澳洲又被關押多年。」

由一個地獄輾轉至另一個地獄當然不好受，但布沙尼並無忘掉記者的使命。眼見拘留中心生活條件極差，難民遭遇種種不公義的情況，他決心以智能電話偷偷拍片，在社交媒體報道營內實況，並向報章投稿。他成為澳洲這項具爭議政策下最著名的「難民KOL」

他拍攝的片段更被剪輯成紀錄片《望眼欲穿的難民營》（Chauka, Please Tell Us The Time），引起外界廣泛關注。

巴布亞新畿內亞的馬努斯島自2013年起，成為澳洲政府的難民拘留中心。
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「WhatsApp就是我的辦公室」

布沙尼一直有在社交媒體撰文，描述拘留中心的生活。悉尼大學哲學系博士托費希安（Omid Tofighian）2016年看完布沙尼的貼文後深受吸引，並主動聯繫後者：「布加尼問我是否可以幫他翻譯出書，我們自此以WhatsApp收發書中內容。」

拘留中心的難民經常遭遇不公，當局和警衛不時會突擊檢查並沒收難民的個人物品。如果布沙尼將著作寫在紙上，肯定會被充公，所以他只能利用Whatsapp盡量寫作，逐字逐句拼湊成《沒朋友，只有山》。他形容：「WhatsApp就是我的辦公室。」

伊朗難民WhatsApp寫書：馬努斯島（Manus Island）拘留中心生活條件極差，身在其中的布沙尼決心報道營內實況。圖為此拘留中心。（Getty Images）

寫澳洲故事　破例入圍文學獎

「維多利亞總督獎」規定作者必須是澳洲公民，以確保得獎作品是描述澳洲的人和事。不過在評審推薦下，管理文學獎的機構為布沙尼的作品破例，因為這本書正正是描寫澳洲的故事。

《沒朋友，只有山》在「維多利亞總督獎」的七大項目中，分別獲得文學獎與非小說獎。文學獎評審形容，最後這本書是令人驚艷的藝術作品，並讚揚布沙尼用字精準、有詩意，而且富有批判性。

▼布沙尼不時在社交媒體分享島上情況：

「我覺得自己無權慶祝」

澳洲當局2017年關閉馬努斯拘留中心，並將布沙尼等人轉移到島內安置，或移送至其他難民營。未找到容身之處的布沙尼留在島上，繼續報道他與難民的生活。

布沙尼無法入境澳洲親身領獎，但他對於得到外界關注感到高興，形容「這不僅是我們的勝利，亦是文學和藝術的勝利，最重要的是，它是人類和尊嚴的勝利」，但另一方面他卻對此感到非常矛盾：「我覺得自己無權慶祝，因為我還有許多朋友在這受苦。」

布沙尼以一字一句及每條短片，慢慢讓世界知道馬努斯島的困境。他坦言，對難民來說，最首要的事應該是取得自由，離開「馬努斯島監獄」開始新生活。不過這對於他們這些漂泊異鄉的難民「人球」來說，又談何容易？

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（綜合報道）

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