【小豬佩奇】Peppa背後的三個中佬　「5年磨一劍」造就最吸金小豬

「我叫Peppa，而他是我弟弟George，她是豬太太，他是豬先生。」這段開場白，也許不少香港小朋友及家長耳熟能詳。英國學前兒童動畫片《Peppa Pig》自2004年首播以來，便受到世界各地觀眾的喜愛，年收益高達10億美元。 誰又能想到這隻粉紅小豬出自於三個大叔之手。他們當初為拍攝《Peppa Pig》東拼西湊出32.5萬英鎊，花費5年時間才打造出「超吸金」的Peppa。

Peppa Pig：《Peppa Pig》風靡全球，其衍生出的周邊產品亦廣受歡迎。圖為貝克（Mark Baker）和阿斯特利（Neville Astley）手舉印有豬太太、豬先生的T-shirt。（Twitter@Peppa Pig Official）

《Peppa Pig》的3位主創貝克（Mark Baker）、阿斯特利（Neville Astley）、戴維斯（Phil Davies）相識於英國米德爾塞克斯大學（Middlesex University），大家推杯換盞之際一拍即合，1994年成立動畫公司「Astley Baker Davies」。

Peppa的誕生

上世紀九十年代，英國電視上流行的動畫片都是以男性、人類為主角，比如《Postman Pat》、《Fireman Sam》。戴維斯2018年接受英國《衛報》採訪時表示：「我（當時）十分震驚英國兒童動畫片竟如此糟糕。不僅製作質量不佳，故事亦似乎沒有開頭、中間或結尾。片中的女性角色不是公主就是芭蕾舞者。」

Peppa Pig的創作手稿。（網上圖片）

三人決定打破常規，製作一部以女性、動物為主角的兒童動畫片。於是，一隻身穿紅色連衣裙、名為「Peppa」的小粉豬便誕生了。然而，當時並無伯樂賞識這隻「千里豬」。根據預算，《Peppa Pig》每分鐘製作費至少需要5000英鎊（約5.2萬港元），第一季52集需要130萬英鎊（約1341萬港元）。

面對高昂的製作費，貝克、阿斯特利及戴維斯一籌莫展。所幸，一個經銷商和英國第五頻道（Channel Five）願意投資，加上三人自費32.5萬英鎊（約335萬港元），《Peppa Pig》終於登上英國電視熒幕，在全球動畫業中佔有重要一席。

粉紅小豬Peppa的成功背後少不了這3個英國男人，從左至右分別是戴維斯（Phil Davies）、阿斯特利（Neville Astley）、貝克（Mark Baker）。（原圖來自YouTube）

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劇情源自「芝麻綠豆」的生活小事

《Peppa Pig》沒有跌宕起伏的劇情、沒有從天而降的英雄、沒有反派角色，甚至沒有太多冒險情節，有的只是Peppa與家人及朋友間日常上演的生活小事。戴維斯說道：「幸運的是，我們都來自穩定的家庭：我們還記得4歲時的世界是怎樣的。你能想到的任何東西都可以拍成一集動畫——第一集便是跳泥坑。」

他續指，5分鐘一集的劇情全部來自非常簡單想法，「比如我的女兒會滑冰，我們認為讓Peppa也去滑冰會很有趣」。貝克亦指出：「發生在我們身邊的每件事，以及發生在我們孩子身上的每一件小事，都能成為《Peppa Pig》的故事。」

Peppa一家總是樂此不疲地跳泥坑，結果不小心將泥漬弄到剛洗好的白衣服上。（Twitter@Peppa Pig Official）

從小女孩到少女 Peppa配音員時薪上萬

《Peppa Pig》俘虜全球孩子的心，不得不提另一班幕後功臣，就是聲演Peppa的小配音員。動畫英語原裝版中，Peppa一角一開始已並非由專業配音員配音，而是一個和Peppa年紀相仿的英國小女孩斯諾登法恩（Lily Snowden-Fine）。戴維斯回憶道：「錄音過程非常有趣——我過去常常發現她躲在錄音桌下玩娃娃。我們只是讓她重複簡短的台詞。」

Peppa Pig：Peppa先後由3個與其年紀相仿的女孩配音，其中最廣為人知的便是伯德（Harley Bird）。（YouTube）

他續指，那時只得三、四歲的斯諾登法恩錄音時經常發音錯誤。令3人最印象深刻的一句台詞是「我覺得你的心臟有些鬆動，你需要打石膏。」這句台詞的原話並非如此，完全是因斯諾登法恩誤讀造成的，然而孩子的錯誤往往造就經典。或許正因為如此，全球各地的小朋友才能與Peppa產生真正的共鳴。

《Peppa Pig》第二季、第三季則分別由布盧姆（Cecily Bloom）和伯德（Harley Bird）接棒配音，後者則為最為人熟悉的Peppa配音員，自5歲起為該角配音，至今已逾十年。如今17歲的已成為時薪最高的配音員之一，英國雜誌《OK!》估計，她為Peppa配音每小時可獲得1000英鎊（約1萬港元），有望在21歲前成為百萬富翁。

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