【新聞教室】馬努斯島：澳洲海外的拘留中心　難民異鄉的痛苦監獄

伊朗庫爾德族難民作者布沙尼（Behrouz Boochani）周四（31日）獲頒澳洲「維多利亞總督獎」（Victorian Prize for Literature），他的著作揭示澳洲當局在處理難民事宜上不公義的情況，引起外界關注。 澳洲政府自2013年起實施「離岸政策」，拒絕經水路前往澳洲的難民和尋求庇護者入境，並將他們關押在鄰國巴布亞新畿內亞的馬努斯島（Manus Island）拘留中心。 拘留中心自2017年關閉，這些難民自此落難島上，生活並無因此改善，只能盼求有奇蹟出現。

伊朗難民WhatsApp寫書：澳洲自2013年起對準備通過渡船前往澳洲的難民和尋求庇護者實施「離岸政策」，將難民遞解至鄰國巴布亞新畿內亞的馬努斯島拘留中心暫時安置。圖為馬努斯島拘留中心。（Getty Images）

澳洲自2013年起對以偷渡船前往當地的難民及尋求庇護者（asylum seeker）實施「離岸政策」，不容許他們入境，並將約3000名難民和尋求庇護者遣送至鄰國巴布亞新畿內亞和瑙魯（Nauru）拘留中心進行暫時安置。流落馬努斯島的伊朗難民作者布沙尼布形容，這個拘留中心有如監獄，難民經常受不公平對待。

巴布亞新畿內亞最高法院2017年4月裁定，馬努斯島拘留中心侵犯人權，要求關閉。最後巴布亞新畿與澳洲在2017年10月31日關閉拘留中心，並將這些難民分別移送到瑙魯拘留中心，或原島安置在洛倫高（Lorengau）鎮上，等待第三國將他們接走。

伊朗難民WhatsApp寫書：布沙尼的No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison一書，記述他在這個「監獄」的生活。（布沙尼Facebook）

等待是無盡的，難民離開這座監獄後，實際上只是活在一座更大的獄，生活並無因此改善。

洛倫高鎮非常貧窮，難民們亦被當地人敵視，他們在島上有如被遺棄的一群，亦如同過街老鼠。更甚的是，這些困境導致不少難民身心受創，有自殘或自殺傾向。2018年11月有報道引述當地難民稱，島上的診所拒絕為難民治療，亦拒絕將病人轉送到首都莫爾茲比港（Port Moresby）。外界擔心關閉拘留中心馬演變成人道災難。

島上難民目前只得兩個希望：第一是布沙尼的著作能引起外界更多關注；另一個希望則落在美國政府身上，華府至今已收容馬努斯島及瑙魯拘留中心約500名難民。

你沒看錯，聲言打擊難民的特朗普政府竟會收容這些難民。這是由於奧巴馬政府2016年與澳洲簽訂承諾，會接收島上1200名難民，有關承諾在特朗普上台後繼續執行。

華府2018年11月18日表示，願意接納當地更多難民，以換取澳洲政府做得更多。不過目前看來，雙方仍是無更多舉措，恐怕難民們仍是要盼求奇蹟出現。

（綜合報道）