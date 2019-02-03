為防黑客攻擊奧運　日政府准情報機關入侵全國網絡設備

日本總務省決定，將針對全國數以億台物聯網（IoT）機器進行入侵，作為2020年東京奧運前提升網絡安全的一部分。所謂IoT機器包括常見的路由器、網絡攝錄機等的網絡設備等。

日本政府將對國內各種網絡設備，不論家用還是企業進行入侵，以提升網絡安全水平。（路透社）

日本2018年透過修改法例，容許總務省旗下的情報通信研究機構（NICT），測試全國IoT機器，以提升保安水平。NICT將在2月20日起，向全國約2億台路由器、網絡攝錄機等家用及企業網絡設備發動攻擊，以常見的簡單密碼（如admin、123456等）嘗試入侵。

遭成功入侵的機器會被記錄，再透過相關網絡提供公司通知更改密碼。入侵期間NICT將不會紀錄用戶任何資訊。

或成真正黑客釣魚良機

根據NICT數字，日本全國在2017年遭到1500億個數據封包攻擊，是2005年有紀錄以來的500倍。鑑於奧運是黑客攻擊高峰期，政府決定先「自行攻擊」國內網絡設備，以提醒用戶加強網絡安全。

不過有關措施一度遭網絡專家批評，香港網上保安公司Network Box董事總經理Michael Gazeley表示，日本政府提供了黑客一個犯案的好時機：「有甚麼比以政府之名，告訴用戶『你的IoT測試不及格，請點擊連結更新』，以釣魚方式入侵網絡的方法更容易呢？」日本網上亦顯露不安聲音：「若此時遭遇真正黑客招致損失，總務省是否要負責？」

總務大臣石田真敏在閣僚會議上表示，了解民眾對措施感不安，將會透過海報、電視等加強宣傳，並設立電話服務供市民查詢。

（綜合報道）