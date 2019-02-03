埃及考古新發現　逾兩千年古墓藏50具木乃伊　有人有動物

埃及文物部上周六（2日）表示，考古學家在開羅南部明亞省（Minya）一處古墓發現50具托勒密王朝時期（Ptolemaic era）的木乃伊，距今逾2000年歷史。

埃及木乃伊：埃及文物部1月3日表示，考古學家在開羅以南的明亞省發現50具可追溯回2000多年前托勒密王朝時期的木乃伊。（路透社）

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考古學家拉斯米（Rami Rasmi）接受法新社採訪時表示，木乃伊中包括12名兒童和6隻動物，剩餘則是成年男女。部分木乃伊以麻布包裹，另一些放置在石棺或木棺中。文物部初步判斷古墓「可能隸屬一個小型的中等階層家族」。

古文物最高管理委員會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦齊里（Mostafa Waziri）表示，目前還不清楚這些木乃伊的身份。「我們沒有在象形文字中找到名字，但從木乃伊的製作手法來看，這些人在當時可能地位顯赫。」

木乃伊的製作自古埃及時代延續至托勒密王朝。托勒密王朝是亞歷山大大帝逝世後，西元前323年至西元前30年間統治埃及和周圍地區的一個希臘化王國。

（路透社）