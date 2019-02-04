Facebook 15歲生日　從超越MySpace到擊退Google+　能否笑到最後

你還記得自己是在哪一年開設Facebook戶口的嗎？ Facebook自2004年出現，本周一（2月4日）終於迎來15歲「生日」，這間公司近來陷入眾多爭議，形象一再受損，但回顧它的崛起之路，路途並不簡單，先擊退勁敵MySpace，再瓦解Google+的挑戰。這公司雖然醜聞多，但最新業績卻創下盈利歷史新高，仍是社交媒體「一哥」。 Facebook是靠什麼能在瞬息萬變的科網界中迄立不倒，未來又將要面對什麼挑戰？

最初只預計吸引500用戶

2004年2月，年僅19歲的美國哈佛大學學生朱克伯格（Mark Zuckerberg）及其團隊創立網站「TheFacebook」。朱克伯格當時預計網站能吸引約500名用戶使用，怎料同一年內註冊人數已升達10萬人。

Facebook冒起備受關注，但原來在1年前，另一社交媒體MySpace已經喝「頭啖湯」，搶佔市場。MySpace在2003年創立，迅速發展成為當年全球最大社交媒體網絡，隨後被美國新聞集團（News Corp.）以5.8億美元收購，2006年更超越Google成為美國人最常到訪的網站。

Facebook創立15周年：Facebook採取「用戶導向」的策略，成功付用戶數目節節上升。（Getty Images）

超越MySpace

在MySpace光芒下，Facebook的「履歷」相形見拙，但正所謂「心態決定境界」，公司管理層的取態最終成為兩者走向的關鍵。

《經濟學人》記者斯坦戴奇（Tom Standage）指出，MySpace的新老闆視網頁為「媒體機構」多於一個科網平台。對比提升MySpace的根本技術，管理層對賺取廣告利潤更感興趣。

Facebook沒有囿於短期利益的限制，反而採取「用戶導向」的策略，為平台開發諸如「 Facebook Chat」等新功能，擴充用戶數量。此消彼長之下，MySpace用戶數目下跌，被Facebook後來居上，於2010年逐漸取代其地位。

Facebook創立15周年：Google公司眼見Facebook成功，也爭取開發另一社交平台Google+。（Getty Images）

面對Google+的挑戰

Facebook的崛起吸引另一個科網巨頭Google的目光，後者2011年決定啟動全新社交網絡系統Google+，並期望它能成為全球最大的社交平台，背後當然還有爭奪Facebook用戶群的野心。

Google+嘗試連接用戶在不同平台，例如在電郵信箱Gmail和短片網站YouTube的帳號，希望為用戶整合一套通用的帳號系統。Google+登場首個月，便成功吸引逾1000萬用戶使用，令Facebook相當頭痛。

Facebook創立15周年：有Facebook前員工指出，Google+推出後，一度令朱克伯格非常苦惱。（Getty Images）

Google+黯然離場

前員工馬丁內斯（Antonio Garcia Martinez）指出，朱克伯格當時大為緊張，嚴陣以待稱要「封鎖」（lockdown）公司商討對策。他發表臨時演說，呼籲員工要提升用戶體驗等的標準。

惟Facebook當時在社交平台的發展相對成熟，想分一杯羹的Google+後勁不繼。有用家指Google+「雷聲大雨點小」，批評其設計混亂，綑綁式登入模式帶來不便，程式定位亦與Facebook類近，表現無甚驚喜。

Google+與Facebook苦戰7年，前者表現無起色，用戶數目更被指只有少於700萬人，加上在2018年兩度發現個人資料外洩等漏洞後，Google總公司宣布Google+於2019年4月「提早收檔」，黯然離場。

Facebook創立15周年：Facebook成立15周年，在社交平台領域上的地位領先。然而所謂樹大招風，它將來又要面對什麼「對手」呢？（Getty Images）

收購大量公司

Facebook走過15年，如今已穩坐社交媒體的「一哥」地位。公司過去收購了包括WhatsApp和Instagram等共77家公司，業務持續擴張。有統計更指出Facebook與Google共享逾70%的互聯網流量。

Facebook應付「對手」誠然有一番實力，但是要維持日益膨脹的公司，難免出現漏洞。Facebook近年頻頻爆出醜聞，例如2018年3月「劍橋分析」（Cambridge Analytica）事件，以及利誘青年少套取個人資料等等，也足見Facebook正面臨新一波危機。

這些漏洞和醜聞不但某程度上反映公司政策失當，給予歐盟和華府等政府機構口實的機會，還惹來另一科網巨頭蘋果公司（Apple）的不滿。對Facebook而言，這或許提醒了他們現在最大的對手就是「自己本身」。

（綜合報道）