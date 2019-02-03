【最可愛騙徒】美土撥鼠菲爾預測冬天快結束　但準確率衰過擲銀仔

2月2日是美國一年一度的土撥鼠日（Groundhog Day），賓夕法尼亞州民眾按傳統「邀請」土撥鼠菲爾（Punxsutawney Phil）預測天氣，結果是估計冬天即將結束，春天快將來臨。 美國近日受到極地渦旋侵襲，天氣寒冷，民眾看到這個消息相信會開心。但按統計數據，菲爾過往預測的準確率僅約40%，連擲銀仔都不如，香港天文台則形容菲爾是「史上最可愛騙徒」。

這個由土撥鼠菲爾預測天氣的傳統，自1887年在美國賓夕法尼亞州開始，歷來有多隻不同土撥鼠成為「菲爾」。根據傳統，若然菲爾從巢穴裏出來時，看見自己的影子，冬天就會再持續6星期；但若菲爾沒有看見自己的影子，就代表冬天即將結束，春天快將到來。

結果，這次菲爾的預測是春天將至。

以下是更多土撥鼠菲爾預測天氣儀式的照片：

土撥鼠日：每年土撥鼠菲爾預測天氣的儀式都吸引大批民眾觀看。（Getty Images）

但美國國家環境訊息中心（National Centers for Environmental Information）網站有公布菲爾的「往績」，原來在過去10年，準確率僅約40%。美國《華盛頓郵報》過往也曾統計，菲爾預測的準確率為39%，難怪該報嘲笑稱，就連擲銀仔都比菲爾的預測準確。

香港天文台2月1日也發布短片，介紹美國土撥鼠日的傳統，更形容菲爾是「史上最可愛騙徒」。

以下是香港天文台節目《氣象冷知識》介紹美國土撥鼠日的影片：

（綜合報道）