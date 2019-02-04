登山客離奇死於「未知強大力量」惹猜測　俄羅斯重啟調查

俄羅斯9名攀山人士1959年2月1日到前蘇聯境內的烏拉爾山脈（Urals）登山，最後無人生還；雖然當局事後成功找回全部遺體，但死因至今未解，亦引發不少陰謀猜測，此事被稱為「佳特洛夫事件」（Dyatlov Pass Incident）。 俄羅斯司法部長辦公室發言人庫列奈（Aleksandr Kurennoy）上周五（1日）宣布，考慮到公眾對事件的關注，將會重新調查事件，並透露會調查他們是否死於雪崩或暴風雪，而調查人員及法醫專家會在3月前往案發現場做調查。

一組由佳特洛夫（Igor Dyatlov）所帶領的攀山小隊1959年2月1日打算前往烏拉爾山脈登山，大部分成員的年齡約20歲，並且都是烏拉爾國立技術大學（Ural Polytechnical Institute）的學生。他們全部有豐富的攀山經驗，而且裝備齊全，並預計會行走350公里的路程。

其中一名成員後來因腳痛而放棄登山，其餘9人則繼續挑戰。然而小隊不久便失去消息，於是當局立即派出救援人員搜救。豈料抵達後，只看到小隊的帳篷內空無一人，所有財物如鞋子都完整無缺，而帳篷則被利器從內裏割開。

最後搜救人員在帳篷1.3公里外的一棵松樹下找到兩具僅穿內衣的屍體，再在附近尋獲3具屍體，而剩餘4名成員的屍體則要到5月才被發現藏在融化的雪地下；其中4具屍體受到嚴重內部損傷、頭骨骨折及肋骨折斷，還有一名女性成員失去眼睛、舌頭和一部分嘴唇。

蘇聯當時曾展開調查，卻未能解釋9人的死因，只在報告上稱他們被「未知的強大力量」（an unknown overwhelming force）所殺。事件引起不少猜測，包括他們是死於軍方測試秘密武器、輻射、外星人或其他超自然力量。

（綜合報道）