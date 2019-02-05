澳洲百年一遇水災　鱷魚湧現街頭　軍方動員救災

世界說
撰文：
最後更新日期：

澳洲東北部降下豪雨，百年一遇的洪水淹沒民居、學校和機場，迫使大批災民逃離家園，鱷魚也湧現街頭。官員提醒民眾，要小心出沒於住宅區的鱷魚及蛇。軍方已動員加入救災行列。

澳洲水災：澳洲國防軍（Australian Defence Force）加入救災行列，周一（4日）忙於填裝沙包，又部署兩棲貨車。（Getty Images）

▼想觀看更多水災實況，請點擊以下圖輯：

澳洲北部正值雨季，昆士蘭省（Queensland）頓成水鄉澤國。面對百年一遇的水災，政府周日（3日）被迫開啟防洪閘門，將大水洩洪。在重災區沿岸城市湯斯維爾（Townsville），迄今已有超過1,100人撤離避難。預計未來數日大雨會持續，多達2萬個民居有機會被淹沒。

澳洲國防軍（Australian Defence Force）加入救災行列，周一（4日）忙於填裝沙包，又部署兩棲貨車，救助在屋頂上揮舞手電筒的受困居民。當局已收到超過1,000宗市民求助案件，軍方出動橡皮艇和直升機協助民眾撤離。

湯斯維爾市內大部分汽車被洪水淹沒，水深及腰。水災亦導致有鱷魚和蛇湧現街頭。昆士蘭省環保部長伊諾克（Leeanne Enoch）提醒民眾，鱷魚或會在街上出沒，洪水退去時，鱷魚可能會出現在不尋常的地方，如農場水壩或水潭，而蛇也如是。

▲▼洪水湧至，連帶鱷魚也從郊外地區走到市內：

澳洲東北部連日暴雨引發水災　昆士蘭省長：百年一遇
美國冬季風暴肆虐　至少7死
龍捲風吹襲美國市郊　帶來災難級破壞
意大利威尼斯水浸街　旅客托行李上膊勁狼狽

（法新社／英國廣播公司）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。