澳洲百年一遇水災　鱷魚湧現街頭　軍方動員救災

澳洲東北部降下豪雨，百年一遇的洪水淹沒民居、學校和機場，迫使大批災民逃離家園，鱷魚也湧現街頭。官員提醒民眾，要小心出沒於住宅區的鱷魚及蛇。軍方已動員加入救災行列。

澳洲水災：澳洲國防軍（Australian Defence Force）加入救災行列，周一（4日）忙於填裝沙包，又部署兩棲貨車。（Getty Images）

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澳洲北部正值雨季，昆士蘭省（Queensland）頓成水鄉澤國。面對百年一遇的水災，政府周日（3日）被迫開啟防洪閘門，將大水洩洪。在重災區沿岸城市湯斯維爾（Townsville），迄今已有超過1,100人撤離避難。預計未來數日大雨會持續，多達2萬個民居有機會被淹沒。

澳洲國防軍（Australian Defence Force）加入救災行列，周一（4日）忙於填裝沙包，又部署兩棲貨車，救助在屋頂上揮舞手電筒的受困居民。當局已收到超過1,000宗市民求助案件，軍方出動橡皮艇和直升機協助民眾撤離。

湯斯維爾市內大部分汽車被洪水淹沒，水深及腰。水災亦導致有鱷魚和蛇湧現街頭。昆士蘭省環保部長伊諾克（Leeanne Enoch）提醒民眾，鱷魚或會在街上出沒，洪水退去時，鱷魚可能會出現在不尋常的地方，如農場水壩或水潭，而蛇也如是。

Spotted in Townsville suburb of Annandale this morning. 😯🐊@abcnews pic.twitter.com/WWwl28afwA — Josh Bavas (@JoshBavas) 2019年2月4日

▲▼洪水湧至，連帶鱷魚也從郊外地區走到市內：

Townsville floods 2019. #bigwet pic.twitter.com/kve5FzAyir — Phil Staley (@Phil_Staley) 2019年2月3日

（法新社／英國廣播公司）