IG人氣雞蛋擁5400萬心心　破紀錄最多讚　終揭曉背後創作目的

一個月前，一張毫無特別的雞蛋相竟在Instagram爆紅，成為IG史上最多人讚好的相片。不少網民都對這隻神秘的雞蛋感到好奇，到底「他」是何方神聖？ 這隻名叫Egg Gang的雞蛋周一（4日）發布短片講述自己身世時突然因壓力而爆裂，究竟「他」是什麼葫蘆賣什麼藥？背後是一場廣告還是陰謀？ 原來幕後創作人是為了呼籲大眾關心精神健康問題。

這隻名叫Egg Gang的雞蛋1月5日上載首張相片，相中僅有一隻常見的「梅花點」雞蛋配上白底背景，「他」更呼籲大家讚好派心心以打破美國IG紅人凱莉詹娜（Kylie Jenner）2018年2月創下的1800萬讚好紀錄。

捉緊人們好奇心

Egg Gang短短幾日之間成功達標，這隻神秘雞蛋亦無因為得到最多人讚好而滿足。「他」隨後一個月內不定時上載相片，只見這隻雞蛋的裂痕愈來愈多，不少人擔心「他」會有爆裂危機。

最有趣的是，Egg Gang會在「限時動態」上轉載粉絲的發文或短片，只有定期查看「他」IG的人才不會錯過。這成功捉緊大家的好奇及虛榮心，目前「他」的首張相片已經有5400萬讚好，IG帳戶擁有一千萬粉絲追蹤。

IG人氣雞蛋：Egg Gang會在「限時動態」上轉載粉絲的發文或短片，只有定期查看「他」IG的人才不會錯過。（Instagram）

謎底​揭曉原來係……

Egg Gang日前表示會在美國超級碗（Super Bowl）後揭曉謎底，不少人擔心雞蛋爆裂後會彈出一個產品或電視節目的廣告。

比賽結束後「他」果然遵守承諾，周一（4日）發布短片講述自己身世，過程十足十電影《少林足球》的角色醬爆。Egg Gang在自我介紹後突然表示「係呢個moment要爆啦」，然後「他」就真的崩裂了。

放心，「他」並無蛋黃或蛋漿流出，亦無產品或電視節目廣告彈出。Egg Gang表示：「社交媒體的壓力向我壓下來。如果你都遇到同樣掙扎，找人談一談。我們明白的。」然後他介紹一間精神健康機構Mental Health America。

社交媒體壓力及精神健康

一切謎底已經解開，原來這隻蛋是在美國串流影片平台Hulu支持下所創作。

Egg Gang創作人戈弗雷（Chris Godfrey）及他的拍檔此前接受《紐約時報》訪問時，被問及為何選擇雞蛋為主角，創作團隊回答指：「雞蛋沒有性別、種族或宗教之分。」他們希望這隻雞蛋能繼續傳播積極信息。Hulu亦表示相信這隻蛋能傳播心理健康意識；Mental Health America雖然無份參與製作，但對Egg Gang能揭示心理健康問題感到高興。

（綜合報道）